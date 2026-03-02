Estados Unidos desplegará más tropas y aviones en Medio Oriente

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, afirmó este lunes que los ataques estadounidenses contra Irán están en sus primeras etapas y que más tropas y aviones de combate del país están llegando a Medio Oriente, lo que sugiere una campaña extendida.

Alerta máxima Peligra la Finalissima: Qatar suspendió su actividad deportiva y el partido no se jugaría

Conflicto El papa León XIV pidió frenar la escalada de violencia en Medio Oriente "antes de que se convierta en una vorágine irreparable"

“Este trabajo apenas comienza y continuará”, aseveró en una conferencia de prensa en el Pentágono. “Prevemos tener pérdidas adicionales”.

Hasta ahora, se confirmó la muerte de cuatro militares estadounidenses en los ataques en curso, mencionó Caine.

Amplió que conforme se desplieguen más aviones de combate en Medio Oriente, las fuerzas estadounidenses estarán “apenas” donde los mandos quieren que estén “en términos de capacidad y poder de combate total”.

Caine no reveló exactamente qué tan grande será esa fuerza general y argumentó que Estados Unidos puede “sostener la lucha” contra Irán.

Sin embargo, oficiales militares expresaron en privado su preocupación por la escasez de municiones, lo que implica la posibilidad de que el Pentágono tenga que recurrir a las reservas para otros posibles conflictos en todo el mundo, informó The New York Times.

El general explicó que el ataque que mató al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, fue llevado a cabo por Israel y apoyado por inteligencia estadounidense crítica.

Además, dijo que las fuerzas de Estados Unidos e Israel pasaron meses preparándose para los ataques.

También afirmó que las fuerzas estadounidenses realizaron operaciones cibernéticas para interrumpir los sistemas iraníes antes de los ataques aéreos iniciales la madrugada del sábado.

Antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había comentado que no descarta el envío de tropas terrestres estadounidenses a Irán si es necesario.

“No tengo reparos respecto al despliegue de tropas en el terreno; como dice todo presidente, ‘no habrá tropas en el terreno’, yo no lo digo. Yo digo que ‘probablemente no se necesiten’, o ‘si fueran necesarias’”, declaró Trump al New York Post en una entrevista.La palabra del Pentágono

Los actuales ataques a gran escala contra Irán no serán “infinitos”, aseguró hoy lunes el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

“Esto no es Irak. Esto no es infinito”, dijo Hegseth en una conferencia de prensa en el Pentágono, y añadió que los ataques de Estados Unidos contra Irán podrían ser más breves o más prolongados que las cuatro o cinco semanas que Trump había sugerido en entrevistas con medios periodísticos.

“El presidente Trump tiene toda la libertad del mundo para hablar sobre cuánto tiempo puede llevar o no”, dijo.

También negó que el objetivo de la campaña militar de Estados Unidos sea buscar un cambio de régimen en Irán y afirmó que los ataques están diseñados para destruir la Armada iraní y los programas nucleares y de misiles de ese país. Aleta