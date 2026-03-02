Conflicto en Irán: Grossi confirmó que no existen indicios de ataques o daños a las instalaciones nucleares

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, confirmó este lunes que no existen indicios de ataques o daños a las instalaciones nucleares iraníes, pero alertó que es necesario que se evite una escalada bélica de consecuencias imprevisibles, informaron medios internacionales.

Durante la apertura de una reunión extraordinaria celebrada en Viena, Grossi subrayó que, hasta el momento, tanto la central nuclear de Bushehr, en el sur del país, como el Reactor de Investigación de Teherán no presentan ninguna afectación.

El argentino director del OIEA añadió en un informe anticipado hoy por Europa Press al que accedió la Agencia Noticias Argentinas que la organización continúa monitorizando y evaluando cualquier consecuencia potencial de la ofensiva militar lanzada durante el fin de semana por Estados Unidos e Israel.

Grossi recordó que tanto Irán como otros Estados de la región, afectados a su vez por ataques de represalia lanzados por Irán, cuentan con plantas nucleares y reactores de investigación activos, algo que “eleva la amenaza para la seguridad nuclear”.

El responsable del OIEA reiteró que los ataques contra instalaciones nucleares nunca deben prodigarse, ya que estos hechos pueden dar lugar a la liberación de materiales radiactivos que suponen riesgos graves más allá de los límites territoriales del país directamente afectado.

Grossi reveló que el organismo no detectó “un aumento de la radiación por encima de los valores normales en los países que hacen frontera con Irán”, según informó el medio.

Sin embargo, manifestó preocupación ante el ataque y remarcó que están intentando establecer comunicación con las autoridades regulatorias iraníes, hasta ahora sin respuesta.

Luego advirtió que para prevenir que Irán obtenga armas nucleares y para preservar la efectividad del régimen global de no proliferación es indispensable regresar “a la diplomacia y a las negociaciones”.

FUENTE: Agencia NA