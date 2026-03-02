lunes 2 de marzo 2026

Seguridad

El embajador de Israel sobre Irán: "Por ahora no vemos una amenaza directa en la Argentina"

Eyal Sela afirma que esa delegacion diplomática está “trabajando normalmente, aunque con algunas medidas más de seguridad”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El embajador de Israel, Eyal Sela, aseguró este lunes que, por el momento, su Gobierno “no ve ninguna amenaza directa” en la Argentina, pero advirtió que Irán “hace 47 años que está matando inocentes en todo el mundo”.

Puntualizó que en esa delegación diplomática en Buenos Aires “estamos trabajando normalmente, con algunas medidas más de seguridad”, porque “lo importante es que el terrorismo no pare nuestra actividad”.

Sela sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia que los ataques de Estados Unidos e Israel se dan en un “contexto que es fácil” de entender, y es que “este régimen de Irán, en los últimos 47 años, está matando inocentes en todo el mundo”.

En ese sentido, se refirió a los atentados ocurridos en Buenos Aires en la embajada de Israel, en 1992, y en la mutual israelita AMIA, en 1994, y dijo que el objetivo del régimen de Teherán era “matar a argentinos inocentes”.

“Sabían que van a matar inocentes cuando Jamenei dio la orden de atacar a la AMIA, sabía que van a matar inocentes en este lugar, igual lo hizo en Bulgaria, en India, en Tailandia, en diferentes partes”, subrayó.

Según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, Sela puntualizó que del mismo modo Irán está matando inocentes cuando reprime “a su propia gente que está saliendo a las calles buscando libertad, buscando amar a quien quieren, buscando tener la vida que quieren”.

Del mismo modo, considero “totalmente lógico” que el Gobierno iraní haya designado, tras los ataques, como jefe de la Guardia Revolucionaria a Ahmad Vahidi, sobre quien pesa una alerta roja de Interpol por su vinculación con los atentados en Buenos Aires.

Esto muestra quiénes son, son terroristas. Ahmad Vahidi fue la persona que estuvo detrás de los atentados. (Ali) Jamenei dio la orden, pero Vahidi fue el que tenía que prepararlo en la forma y en el lugar”, aseveró.Para Sela, esa designación “es la vergüenza de ellos”, ya que tras los ataques del sábado último “deciden ponerlo ahora como el jefe de los guardias revolucionarios”.

