lunes 2 de marzo 2026

El "cinematográfico" video que publicó Bullrich para celebrar la llegada de Nahuel Gallo

El material fue acompañado por la canción “Bitter Sweet Symphony”, del grupo británico The Verve.

Por Agencia NA
image

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, publicó este lunes un video con tono de épica cinematográfica para celebrar la llegada al país del gendarme Nahuel Gallo, el gendarme que desde diciembre de 2024 estaba secuestrado en Venezuela.

El video lleva la canción “Bitter Sweet Symphony”, del grupo británico The Verve.

“Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, volvió al país. Hoy está en Argentina, junto a su familia y a su Fuerza”, destacó Bullrich, ex ministra de Seguridad, desde sus redes sociales.

En el lugar estuvieron Bullrich y la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Gallo, quien estuvo 448 días detenido en Venezuela y fue recientemente liberado por el Gobierno venezolano, regresó en un vuelo privado gestionado por Claudio “Chiqui” Tapia, en nombre de la AFA y en forma conjunta con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

