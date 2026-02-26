viernes 27 de febrero 2026

Alivio

Nahuel Gallo habló con su familia, 445 días después de ser detenido en Venezuela

En medio de una huelga de hambre para reclamar su libertad, Nahuel Gallo rompió el aislamiento con un llamado telefónico a su mujer.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, confirmó haber recibido una llamada telefónica de su marido, quien se encuentra detenido en Venezuela desde finales de 2024. Tras 445 días sin contacto directo, Gómez expresó a través de la red social X que, con esta comunicación, le "volvió el alma al cuerpo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/gg_alexand95764/status/2027016119375065592?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2027016119375065592%7Ctwgr%5Efc90b740af0bf52482a3c3f5e9580fc3157b327e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cronica.com.ar%2Fpolitica%2Fla-esposa-de-nahuel-gallo-confirmo-que-hablo-con-su-marido-me-volvio-el-alma-al-cuerpo%2F&partner=&hide_thread=false

Durante el breve contacto, Gallo manifestó que "seguía fuerte" y le pidió a su familia que ellos también se mantuvieran fuertes en este proceso. El agente de la Gendarmería Nacional permanece recluido en la cárcel El Rodeo 1, en Caracas, un lugar que ha sido calificado por activistas de derechos humanos como un "centro de tortura".

Contexto de la detención y estado de salud Nahuel Gallo fue aprehendido por la gestión de Nicolás Maduro bajo acusaciones de realizar tareas de espionaje, cargos que el Gobierno argentino ha desmentido categóricamente. Según las fuentes, el gendarme se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema, alojado en condición de secuestrado y sin asistencia legal ni consular.

Recientemente, se había informado que Gallo inició una huelga de hambre para reclamar su liberación. Esta información, previa al llamado telefónico, se obtuvo gracias a que familiares de otros detenidos lograron comunicarse "a los gritos desde la montaña" con los presos políticos dentro del penal.

Pedido de libertad La esposa de Gallo acompañó su mensaje público con una fotografía familiar y un pedido urgente por su liberación inmediata bajo la consigna #LibertadParaNahuelYA. Gómez subrayó que su esposo necesita estar con su familia y que el régimen venezolano es responsable de su integridad física y lo que pueda sucederle durante su detención.

Temas
