lunes 2 de marzo 2026

En la madrugada

Nahuel Gallo llegó a Argentina tras ser liberado y fue recibido por su esposa e hijo

El gendarme recientemente liberado regresó al país luego de haber estado más de 440 días secuestrado en Venezuela.

Por Agencia NA
El gendarme Nahuel Gallo pudo reencontrarse con su familia en Argentina después de haber pasado 448 días secuestrado en Venezuela.

El Gendarme Nahuel Gallo, recientemente liberado por el Gobierno venezolano, regresó al país este lunes por la madrugada y se reencontró con su esposa, María Alexandra Gómez, y con su hijo Víctor, quienes lo recibieron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Además de su familia en el lugar estaban la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Gallo, quien estuvo 448 días detenido en Venezuela, regresó en un vuelo privado gestionado por Claudio “Chiqui” Tapia, en nombre de la Asociación del Fútbol Argentino y en forma conjunta con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

image

El gendarme estuvo detenido en Venezuela desde 2024, en la primera parte de su cautiverio con paradero desconocido, hasta que sus familiares pudieron conocer que se encontraba en la prisión El Rodeo 1 de Caracas.

Gallo había sido apresado en el paso fronterizo con Colombia, cuando ingresaba a Venezuela para visitar a su esposa de esa nacionalidad y a su pequeño hijo, quienes se encontraban allí.

El vuelo en el que volvió al país partió desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar (Caracas) a las 5,51 (hora local, las 4,51 de Argentina) y luego de realizar una escala técnica en Guayaquil, volvió a emprender viaje hacia Ezeiza donde arribó a las 4.45.

Desde las 2 de la madrugada habían empezado a acercarse los funcionarios y la pareja y madre de Víctor, como así también su madre, y los funcionarios y la cúpula de Gendarmería Nacional. En la zona donde aterrizó Nahuel Gallo se desplegó un fuerte operativo de seguridad, para mantener la privacidad de un momento esperado, tras una interminable angustia.

Fuente: NA

