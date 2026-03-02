lunes 2 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alarma

Ante nuevos casos de gripe aviar refuerzan la vigilancia epidemiológica en el país

El Ministerio de Salud de la Nación emitió un alerta luego de que el SENASA confirmara nuevos casos de influenza aviar. Las zonas afectadas.

Por Agencia NA
El Ministerio de Salud de la Nación emitió un alerta epidemiológica luego de que el SENASA confirmara nuevos casos de influenza aviar.

El Ministerio de Salud de la Nación emitió un alerta epidemiológica luego de que el SENASA confirmara nuevos casos de influenza aviar.

En las últimas horas, el Ministerio de Salud de la Nación emitió un alerta epidemiológica luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmara nuevos casos de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves silvestres y de corral, en la provincia de Buenos Aires (PBA) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Lee además
Tip wellness: ahora recomiendan no lavarse la cara con agua fría. Para la limpieza facial, especialistas afirman que la clave es el equilibrio.
Tips útiles

Ahora afirman que lavarse la cara con agua fría es malo: cuál es la temperatura ideal
la anmat prohibio una serie de productos para el cabello por representar un riesgo para los usuarios
A tener cuidado

La ANMAT prohibió una serie de productos para el cabello por representar un riesgo para los usuarios

Así lo indicó la cartera sanitaria a través de un informe en el cual detalló que el objetivo de la comunicación es mantener informados a los equipos de salud, fortalecer la vigilancia epidemiológica para la identificación temprana y el seguimiento de contactos humanos y recordar cuáles son las medidas de prevención y control de la infección.

Además, señaló que el pasado 21 de febrero, los laboratorios del SENASA confirmaron la detección del virus de gripe aviar en aves silvestres (gaviota capucho café, cisne coscoroba y cisne de cuello negro) del departamento bonaerense de General Madariaga.

En tanto, el 23 de febrero se detectaron nuevos casos en aves de corral de la localidad de Ranchos, también de PBA y, el 25 de febrero se confirmaron otros dos focos, uno en la localidad de Lobos y otro, en Cisnes Coscoroba de la Reserva Ecológica Costanera Sur, ubicada en CABA.

El SENASA es el organismo encargado de llevar adelante las acciones previstas para evitar la circulación del virus y coordinar acciones con las autoridades sanitarias provinciales, mientras que, en ese marco, el Ministerio de Salud de la Nación se encuentra trabajando en articulación con los equipos de salud animal y humana nacionales y jurisdiccionales desde la confirmación del primer foco, para la identificación de casos expuestos, la investigación epidemiológica correspondiente y la implementación de las medidas de control necesarias.

Las medidas a implementar en casos de confirmación de gripe aviar

En el alerta epidemiológica emitida por la cartera sanitaria nacional se recuerdan las medidas que los equipos de salud deben implementar ante la confirmación de un foco de gripe aviar en animales. Como primera medida, deben notificar al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS 2.0), todos los casos de personas expuestas a animales enfermos o muertos por esta enfermedad o a entornos contaminados sin uso adecuado de equipo de protección personal y monitorearlos durante 10 días para la detección temprana de síntomas compatibles con la enfermedad.

En caso de detectar tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, conjuntivitis, con o sin fiebre, dentro de los 10 días posteriores a su exposición, los profesionales de la salud deben indicar tratamiento antiviral con oseltamivir según evaluación clínica, notificar de forma nominal e inmediata el evento como “Sospecha de virus emergente” al SNVS.2.0, y realizar la toma de muestras de laboratorio necesarias para identificar el agente etiológico dentro de los 4 días posteriores a la aparición de los síntomas.

Finalmente, el alerta epidemiológica recuerda a la población que se debe evitar el contacto con aves enfermas o muertas y con superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral, y notificar de inmediato al SENASA ante la presencia de animales enfermos o muertos. Además, se deben seguir las recomendaciones generales para la prevención y control de la transmisión de las infecciones respiratorias agudas, y no acudir a actividades laborales o educativas mientras se está enfermo.

Desde el Ministerio de Salud, señalaron que, si bien hasta el momento no se confirmaron casos en humanos, es importante tener en cuenta que las infecciones en personas se asocian principalmente al contacto directo con animales enfermos o muertos o con entornos contaminados. La enfermedad no se transmite por el consumo de carne aviar ni de subproductos y, hasta el momento, no se registró transmisión sostenida de persona a persona.

Temas
Seguí leyendo

Qué tuvieron que ver el sanjuanino "Chiqui" Tapia y la AFA con la liberación de Nahuel Gallo

Nahuel Gallo llegó a Argentina tras ser liberado y fue recibido por su esposa e hijo

Terror en un boliche de Buenos Aires: cedió el escenario, hubo heridos y evacuación masiva

Javier Milei elogió la operación conjunta de Estados Unidos e Israel y condenó "las atrocidades" de Irán

Tras la muerte de Ali Khamenei, el Gobierno recordó el atentado a la AMIA: "Que estas noticias aporten alivio a las familias"

Caso Loan: el recorrido que la familia del menor implora reconstruir antes del juicio

Otro revés contra "Chiqui" Tapia: le negaron un permiso para salir del país

El gobierno de Milei elevó el nivel de seguridad a "alto" en todo el país por el conflicto en Medio Oriente y la Cancillería respaldó a Estados Unidos e Israel

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El gendarme Nahuel Gallo pudo reencontrarse con su familia en Argentina después de haber pasado 448 días secuestrado en Venezuela.
En la madrugada

Nahuel Gallo llegó a Argentina tras ser liberado y fue recibido por su esposa e hijo

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan
Investigación

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan

Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano muere tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Qué opinó la dirigencia sanjuanina sobre el discurso anual de Javier Milei
Declaraciones

Qué opinó la dirigencia sanjuanina sobre el discurso anual de Javier Milei

TV sanjuanina 2026: nuevas caras, clásicos que se mantienen y ¿algunas sorpresas?
Programaciones

TV sanjuanina 2026: nuevas caras, clásicos que se mantienen y ¿algunas sorpresas?

Te Puede Interesar

Emilio Achem (Izquierda) y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, representando al Gobierno de San Juan, en una paritaria docente. 
Escenario

Docentes de paro: el Gobierno de San Juan evita el descuento del día y mejorará la oferta salarial

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gobierno dio por iniciado el ciclo lectivo en San Juan
Acto oficial

Gobierno dio por iniciado el ciclo lectivo en San Juan

Centro Cívico de San Juan.
Recambio

Renunció una conocida funcionaria de San Juan

Quién era Pablito Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club
Conmoción

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Apertura de sesiones: talk show con el kirchnerismo, tango con Trump y una noticia para San Juan
Análisis

Apertura de sesiones: talk show con el kirchnerismo, tango con Trump y una noticia para San Juan