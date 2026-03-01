Terror en un boliche de Buenos Aires: cedió el escenario, hubo heridos y evacuación masiva

Quince personas resultaron heridas y otras 700 debieron ser evacuadas de urgencia tras el derrumbe de una estructura sobre el público en un boliche de la Costanera Norte durante la madrugada de este domingo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas , el siniestro se produjo en el establecimiento Archi Club , ubicado en la Avenida Costanera Rafael Obligado al 6500, cuando una parte del escenario y el soporte de las luminarias cedieron y cayeron directamente sobre el sector de mesas donde se encontraban los asistentes.

Ante la emergencia, se desplegó un importante operativo de seguridad que determinó que 700 personas fueron evacuadas del establecimiento para facilitar las tareas de asistencia y prevenir mayores incidentes en el interior del local.

El personal del SAME arribó rápidamente al lugar para atender a las víctimas, quienes presentaban diversos cuadros de lesiones producto del impacto.

Según el reporte oficial de las autoridades sanitarias, los afectados "fueron trasladados al Hospital Pirovano, Rivadavia y Fernández, donde los diagnosticaron con politraumatismos".

Mientras los peritos trabajan para determinar las causas del desprendimiento de la estructura de luces, el local bailable permanece desalojado tras la dramática escena que interrumpió la jornada nocturna de este 1 de marzo.