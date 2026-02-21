sábado 21 de febrero 2026

Tigre

Le pegó a su pareja mientras tenía a su hijo en brazos y quedó detenido en Buenos Aires

El hecho ocurrió en la localidad de Don Torcuato y el hombre fue arrestado minutos después porque el hecho fue registrado en las cámaras de la vía pública.

Por Agencia NA
Grabación 2026-02-21 134024

Un hombre fue detenido luego de agredir físicamente a la madre de su hijo en un hecho de violencia de género, mientras la mujer tenía en brazos a su hijo, en la localidad bonaerense de Don Torcuato, partido de Tigre, y el hecho quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicó el centro operativo, el episodio ocurrió en la intersección de las calles Posada y Lugones, donde un domo de videovigilancia captó la secuencia, cuando el agresor increpó a la mujer que estaba en la bicicleta con el menor.

Al advertir la situación, los operadores dieron aviso inmediato al móvil más cercano y activaron el protocolo de protección a la víctima, aunque el sospechoso se retiró del lugar e intentó refugiarse en un domicilio de la zona, fue aprehendido.

Mediante el seguimiento por cámaras, el personal del COT logró establecer su ubicación y, con apoyo de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se concretó la detención.

Mientras que el agresor fue trasladado a la comisaría correspondiente y quedó a disposición de la Justicia, la víctima recibió asistencia tras el episodio y el menor, que estuvo presente durante la agresión, no sufrió lesiones físicas.

