sábado 21 de febrero 2026

Femicidio

Conmoción en Santiago del Estero por el joven que mató a su novia y se atrincheró junto al cadáver

Ocurrió durante el pasado viernes en la localidad de Las Tinjas. Luego de varias horas, el femicida se entregó a la policía.

Por Agencia NA
Thanía Santillán tenía 22 años.

Un joven asesinó a balazos a su novia en la localidad santiagueña de Las Tinajas, se atrincheró durante varias con el cadáver de la mujer dentro de la vivienda, hasta que finalmente se entregó a las autoridades luego de una extensa negociación.

El hecho se produjo este viernes en una casa de esa localidad, perteneciente al departamento Moreno, donde Diego Salto -de 23 años- mató a su pareja, Thania Santillán, de 22, de tres disparos por causas que se desconocen por el momento.

Algunos vecinos habían visto a Salto en las inmediaciones, con un arma en la mano, dieron aviso a la policía, pero cuando llegaron los efectivos el hombre ingresó a la vivienda donde perpetró el asesinato, se negaba a salir e incluso amenazaba con quitarse la vida. Esto motivó un gran despliegue en la zona, con la participación del USAR y la Guardia de Infantería.

Finalmente, y según supo la agencia Noticias Argentinas, el personal policial logró convencer al joven, quien en horas de la tarde depuso su actitud y se entregó.

Por su parte, la fiscal Lucía González Farías se hizo presente en el lugar y solicitó la autopsia de la víctima, como así también el peritaje balístico en el arma que utilizó Salto, quien está acusado por el delito de femicidio.

En tanto, amigas de la mujer volcaron en las redes sociales diferentes mensajes para despedirla: "Que m... todo, que asco todo. Una compañera, una amiga inmensa, tu luz es y será inmensa. Que alegría haber compartido esta vida", decía uno de los posteos.

Las jóvenes recordaron a Thania como una persona alegre y solidaria, y coincidieron en el reclamo de justicia frente a este hecho, que conmocionó a todos la pequeña localidad de Las Tinajas.

