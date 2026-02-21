Trabajadores de Fate denuncian lockout patronal tras el incumplimiento de la conciliación obligatoria

La tensión en la planta de neumáticos Fate alcanzó un punto crítico este sábado luego de que los empleados denunciaran un lockout patronal, tras constatar que la firma no acató la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.

Según relató Miguel Ricciardulli, secretario ejecutivo del gremio, los operarios se presentaron a cumplir sus tareas pero se encontraron con las instalaciones cerradas, lo que motivó una permanencia en los portones de la fábrica. "En el día de ayer los compañeros se presentaron a prestar tarea y la empresa no abrió las puertas", afirmó el dirigente por Splendid AM 990, quien subrayó que la planta continúa "con candados y cadenas" pese a la vigencia de la medida legal que debería retrotraer los despidos.

El conflicto se enmarca en una disputa política y económica entre la gestión nacional y el propietario de la empresa, dejando a los trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad. Ricciardulli manifestó que el sector se encuentra atrapado en medio de las decisiones oficiales que fomentan la importación de productos extranjeros y la postura empresarial ante la competencia externa.

"Quedamos en el medio de una discusión entre el Gobierno y lo que es el empresario", explicó, señalando además que el ministro de Economía promueve el consumo de bienes importados por sobre la producción local, lo que agrava la incertidumbre sobre la continuidad de las fuentes de trabajo.

La crisis impacta de lleno en la economía de las familias operarias, quienes ya venían registrando un fuerte ajuste en su consumo cotidiano y en sus actividades sociales. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el representante gremial, quien lleva 18 años en la firma, describió un panorama desolador donde incluso trabajadores con licencia médica o en periodo de vacaciones recibieron telegramas de despido.

"Tenemos un compañero que fue operado por situaciones de salud y también fue despedido", denunció. En este contexto, el sindicato organiza actos de resistencia y festivales solidarios para visibilizar el reclamo y sostener la lucha frente a lo que consideran una falta de control estatal sobre políticas de competencia desleal.

Para intentar revertir la situación y buscar el apoyo de la comunidad, los trabajadores realizarán una jornada cultural este domingo en la puerta de la fábrica, ubicada en el norte del Gran Buenos Aires, con la participación de diversos artistas y bandas musicales.

"Mañana vamos a estar haciendo algo solidario en la puerta de la fábrica donde se van a acercar los vecinos", concluyó Ricciardulli, remarcando que, pese a los despidos y el cierre patronal, la planta se encuentra en condiciones técnicas operativas para retomar la producción de inmediato si existe la voluntad política y empresarial de hacerlo.