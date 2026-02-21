sábado 21 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conflicto internacional

Trump eleva la tensión con Irán tras un masivo despliegue militar

El presidente de Estados Unidos aumentó la presión sobre Teherán con un despliegue militar sin precedentes en dos décadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

La relación entre Estados Unidos e Irán atraviesa uno de sus momentos más delicados en años. En un contexto de creciente desconfianza y advertencias cruzadas, la administración norteamericana avanzó con un refuerzo militar de gran escala en Medio Oriente, el más significativo de los últimos veinte años, con el objetivo de frenar posibles acciones del régimen iraní o estar en condiciones de responder de manera inmediata.

Lee además
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.
Conflicto

Estados Unidos evacúa tropas de bases en Qatar y Bahréin ante posible ataque a Irán
trump sube la apuesta: eleva el arancel global al 15%
Pese al fallo de la Corte

Trump sube la apuesta: eleva el arancel global al 15%

El punto más alto de esta ofensiva estratégica se alcanzó a mediados de febrero de 2026, cuando Washington terminó de posicionar recursos clave en zonas consideradas sensibles para la seguridad regional, como el Golfo Pérsico, el Mar Rojo y el Mediterráneo oriental. Se trata de un entramado de fuerzas pensado para operar de manera coordinada en aire, mar y tierra.

El movimiento incluyó una intensa actividad logística. En pocas semanas se multiplicaron los vuelos militares hacia bases aliadas en Arabia Saudita, Qatar y Yibuti, con aviones de transporte pesado que trasladaron personal, equipamiento y suministros. A este puente aéreo se sumó una fuerte presencia naval, con dos portaaviones desplegados en áreas estratégicas, acompañados por destructores de última generación y un submarino con capacidad nuclear.

En paralelo, la aviación de combate estadounidense reforzó su presencia en la región. Cazas de distintos modelos y aeronaves de ataque quedaron concentrados en bases de Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, mientras que aviones especializados en inteligencia y guerra electrónica comenzaron a monitorear de forma permanente las comunicaciones y posibles movimientos vinculados a actividades nucleares.

Del lado iraní, la reacción no tardó en llegar. Durante ejercicios militares realizados en el Estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio energético mundial, la Guardia Revolucionaria ensayó un nuevo sistema de defensa aérea de largo alcance, capaz de ser lanzado desde buques y diseñado para interceptar aviones y misiles. El mensaje fue claro: Teherán busca mostrar capacidad de respuesta ante cualquier eventual ataque.

Este escenario militar se desarrolla en paralelo a una negociación política cargada de presión. El presidente estadounidense lanzó un ultimátum público y fijó un plazo acotado para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear que, además, imponga límites estrictos al programa de misiles iraní. De no concretarse, advirtió sobre consecuencias graves.

Desde Irán, el canciller aseguró que presentará en breve una propuesta formal, aunque en Washington el clima es de máxima cautela. Los servicios de inteligencia mantienen opciones militares activas, con el antecedente reciente de bombardeos a instalaciones nucleares iraníes durante el último conflicto con Israel todavía fresco en la memoria. La cuenta regresiva ya empezó y la tensión en la región sigue en aumento.

Temas
Seguí leyendo

Documentos vinculan a Jeffrey Epstein con un plan de "Ciudad Segura" en Buenos Aires

El presidente interino de Perú rechazó otorgar indulto a Pedro Castillo

Histórica amnistía en Venezuela: ordenan la libertad inmediata de 379 detenidos

El día después de la "fase centauro": qué pasa cuando la IA ya no necesite a los humanos

Trump enfrenta a la Corte Suprema, y anuncia un arancel global del 10%

Privacidad en el celular: cómo limitar Meta AI en WhatsApp

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles de Donald Trump

La Sagrada Familia se convierte en la iglesia más alta del mundo tras colocar el brazo superior de la cruz de la Torre de Jesús

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
documentos vinculan a jeffrey epstein con un plan de ciudad segura en buenos aires
Vigilancia global

Documentos vinculan a Jeffrey Epstein con un plan de "Ciudad Segura" en Buenos Aires

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Hoy era el día donde debías reunirte con tu niña y con tu mamá: dolor por la muerte de la mendocina en el vuelco en Jáchal
Conmoción

"Hoy era el día donde debías reunirte con tu niña y con tu mamá": dolor por la muerte de la mendocina en el vuelco en Jáchal

Levantaron la toma de terrenos fiscales en Pocito video
En Calle 13

Levantaron la toma de terrenos fiscales en Pocito

Video: en Chimbas, una mujer insultó a un chofer de la Red Tulum y lo amenazó con robarle el celular
Tensión

Video: en Chimbas, una mujer insultó a un chofer de la Red Tulum y lo amenazó con robarle el celular

Murió una mujer tras un impactante vuelco en Jáchal
Ruta 40

Murió una mujer tras un impactante vuelco en Jáchal

Sábado de vuelcos: un auto terminó en el canal en Santa Lucía y un conductor cayó tras esquivar a un perro en Albardón
Impactante

Sábado de vuelcos: un auto terminó en el canal en Santa Lucía y un conductor cayó tras esquivar a un perro en Albardón

Te Puede Interesar

Con Naza Fúnez en modo goleador, San Martín le ganó a Güemes y se aferra a la ilusión
Primera Nacional

Con Naza Fúnez en modo goleador, San Martín le ganó a Güemes y se aferra a la ilusión

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mamá todo terreno, garra y corazón video
Pasiones del Interior

Mamá todo terreno, garra y corazón

Agosto en Cusco, febrero en San Juan: el inesperado reencuentro de dos parejas moteras que volvió a unir la ruta
Sobre ruedas

Agosto en Cusco, febrero en San Juan: el inesperado reencuentro de dos parejas moteras que volvió a unir la ruta

Imagen ilustrativa.
Violencia

Lo detuvieron, le dio un cabezazo a un policía y destrozó un patrullero en Chimbas

Ariel Martos, conforme con la entrega del equipo: Los muchachos hicieron un esfuerzo enorme
El DT de San Martín

Ariel Martos, conforme con la entrega del equipo: "Los muchachos hicieron un esfuerzo enorme"