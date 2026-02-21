sábado 21 de febrero 2026

Conflicto

Estados Unidos evacúa tropas de bases en Qatar y Bahréin ante posible ataque a Irán

El repliegue preventivo se concentró en la base Al Udeid (Qatar) y en las instalaciones que albergan a la Quinta Flota de la Armada en Bahréin.

Por Agencia NA
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Cientos de efectivos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos fueron evacuados en las últimas horas de bases estratégicas en Qatar y Bahréin, ante la escalada de tensiones y el riesgo inminente de un enfrentamiento militar con Irán.

Según informaron funcionarios del Pentágono a The New York Times, el repliegue preventivo se concentró en la base Al Udeid (Qatar) y en las instalaciones que albergan a la Quinta Flota de la Armada en Bahréin.

La medida responde a la posibilidad de un ataque estadounidense contra territorio iraní, una opción que el presidente Donald Trump admitió estar considerando para forzar a Teherán a suscribir un nuevo acuerdo nuclear.

La Casa Blanca elevó el tono de la confrontación este jueves, cuando Trump advirtió que Irán dispone de un plazo de 10 a 15 días para alcanzar un consenso sobre su programa nuclear. De lo contrario, aseguró el mandatario, "sucederán cosas realmente malas", en clara alusión a una ofensiva militar que, según sus últimas declaraciones, podría ser un "ataque limitado".

La respuesta de Teherán

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, intentó bajar la presión diplomática al anunciar que el borrador de un posible acuerdo estará listo en un plazo de dos o tres días. No obstante, en una entrevista concedida a MSNBC, el funcionario fue tajante respecto a la postura de su país: "Irán está preparado tanto para la guerra como para la paz".

Araghchi señaló que, tras la presentación del documento, ambas naciones podrían requerir una ronda adicional de discusiones antes de llegar a lo que calificó como una "buena conclusión".

Mientras tanto, el movimiento de tropas en el Golfo Pérsico sugiere que Washington no descarta la vía armada si las negociaciones fracasan en el plazo estipulado.

Temas
