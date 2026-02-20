sábado 21 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reacción

Trump enfrenta a la Corte Suprema, y anuncia un arancel global del 10%

Tras el cachetazo judicial, el presidente Donald Trump redobló su avance en la guerra comercial global.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En un giro dramático para la política comercial de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció la implementación de un nuevo arancel global tras recibir un revés histórico por parte de la Corte Suprema. El máximo tribunal dictaminó este viernes, en una votación de 6 a 3, que los aranceles previos impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) son inconstitucionales. La sentencia establece que el mandatario excedió su autoridad al arrogarse facultades que pertenecen exclusivamente al Congreso, señalando que la IEEPA no otorga el poder de imponer gravámenes de manera unilateral e ilimitada.

Lee además
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, recibió una mala noticia de la Corte Suprema.
Revés judicial

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles de Donald Trump
los mercados globales reaccionan en alza al fallo de la corte de eeuu a los aranceles de donald trump
Mundo bursátil

Los mercados globales reaccionan en alza al fallo de la Corte de EEUU a los aranceles de Donald Trump

A pesar de que su consulta menciona un arancel del 15%, las fuentes disponibles indican que el mandatario anunció un nuevo gravamen global del 10%. Esta medida se ampara en la Sección 122 de la ley comercial, una alternativa legal que permite la imposición de aranceles por un periodo máximo de 150 días. Durante una comparecencia en la Casa Blanca, Trump calificó el fallo judicial como "profundamente decepcionante" y una "auténtica vergüenza para nuestra nación", dirigiendo duras críticas incluso hacia jueces conservadores que él mismo nominó.

El fallo de la Corte Suprema no solo anula las políticas arancelarias introducidas desde abril, sino que abre la puerta a una compleja batalla legal por la devolución de decenas de miles de millones de dólares recaudados de forma irregular. Se estima que, entre enero y diciembre de 2025, el gobierno recaudó más de 200.000 millones de dólares a través de estos gravámenes, de los cuales los consumidores y empresas estadounidenses terminaron pagando casi el 90%. El presidente del tribunal, John Roberts, enfatizó en la sentencia que cualquier facultad de tal amplitud requiere una autorización clara del Congreso, la cual no fue identificada en la legislación invocada por la administración.

Ante este escenario, la Casa Blanca busca desesperadamente mantener los ingresos arancelarios recurriendo a otros estatutos, como el código comercial de 1974. Además del nuevo impuesto transitorio del 10%, Trump adelantó que se iniciarán investigaciones bajo la Sección 301 para identificar "prácticas comerciales injustas" y establecer nuevos aranceles de carácter permanente. Mientras tanto, el mercado global y las empresas locales permanecen en alerta ante el impacto que esta persistente política proteccionista pueda tener sobre la inflación y la estabilidad económica.

Temas
Seguí leyendo

El día después de la "fase centauro": qué pasa cuando la IA ya no necesite a los humanos

Privacidad en el celular: cómo limitar Meta AI en WhatsApp

La Sagrada Familia se convierte en la iglesia más alta del mundo tras colocar el brazo superior de la cruz de la Torre de Jesús

Explotó un camión con gas en una ruta de Chile: hay cuatro muertos y al menos 17 heridos

Donald Trump ordenó desclasificar los archivos gubernamentales relacionados con ovnis y vida extraterrestre

Murió Eric Dane, actor de "Grey's Anatomy" que había sido diagnosticado con ELA

Aseguran que en Marruecos hay "masacre de perros callejeros", para limpiar las calles de cara al Mundial 2030

Archivos Epstein: Liberan al ex príncipe Andrés tras estar 11 horas preso en una comisaría

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, recibió una mala noticia de la Corte Suprema.
Revés judicial

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles de Donald Trump

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica
Perfil

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional
Pervertido

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan
A tener cuidado

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan

Presunta estafadora presentó un certificado trucho para no ir a una audiencia y la mandaron a detener
Insólito

Presunta estafadora presentó un certificado trucho para no ir a una audiencia y la mandaron a detener

¿Desprecio por las mujeres? El extraño perfil del sujeto que manoseó a una nena y fue atrapado por las cámaras
Condenado

¿Desprecio por las mujeres? El extraño perfil del sujeto que manoseó a una nena y fue atrapado por las cámaras

Te Puede Interesar

Con el último aumento, la carne en San Juan subió hasta un 25% durante febrero y el kilo de asado ya cuesta $19.500
Sin techo

Con el último aumento, la carne en San Juan subió hasta un 25% durante febrero y el kilo de asado ya cuesta $19.500

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fotos: Leandro Porcel video
Usurpación

Desde adentro: así es la toma de terrenos fiscales en el corazón de Pocito

La imagen captada por una cámara de seguridad.
Procedimiento judicial

En una persecución en Santa Lucía atraparon al "Asaltante de la escopeta", el ladrón buscado hace tres meses

¿Sábado pasado por agua? Así estará el tiempo en San Juan
Pronóstico

¿Sábado pasado por agua? Así estará el tiempo en San Juan

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta
Un clásico

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta