viernes 20 de febrero 2026

Consejo virtual

Privacidad en el celular: cómo limitar Meta AI en WhatsApp

Los usuarios tienen la opción de borrar el chat con esta inteligencia artificial y pedir que se eliminen los datos vinculados que conserva Meta en sus servidores

Por Redacción Tiempo de San Juan
La seguridad en el celular es muy importante.

La seguridad en el celular es muy importante.

WhatsApp cuenta con un asistente de inteligencia artificial llamado Meta AI, cuya presencia genera inquietud entre algunos usuarios que buscan desactivarlo por completo en la aplicación móvil. Sin embargo, la única alternativa disponible es restringir su visibilidad y funcionalidad dentro de la plataforma.

Algunas personas sugieren instalar una versión anterior de WhatsApp para evitar la integración de esta herramienta, pero esta práctica implica riesgos de seguridad, ya que las versiones desactualizadas pueden carecer de parches críticos y exponer los dispositivos a vulnerabilidades.

Cómo limitar la presencia de Meta AI en WhatsApp

Para limitar la presencia de Meta AI en WhatsApp, pueden considerar las siguientes opciones:

  • Borrar el chat con Meta AI como si se tratara de cualquier otra conversación.
  • En caso de querer eliminar los datos almacenados por Meta AI, se puede utilizar el comando “/reset-ai”. Al hacerlo, la herramienta se restablece a su estado inicial y la copia de la conversación guardada en los servidores de Meta se elimina.
  • Evitar mencionar a la IA en grupos o chat individuales. Esto hace referencia al comando “@meta ai”.

Por qué no usar una versión anterior de WhatsApp

Utilizar una versión anterior de WhatsApp para evitar la integración deMeta AI no es recomendable, ya que estas ediciones desactualizadas suelen carecer de actualizaciones de seguridad y parches esenciales, lo que expone a los dispositivos a posibles vulnerabilidades y riesgos de privacidad.

Además, WhatsApp puede restringir el acceso o bloquear cuentas que funcionen con versiones no autorizadas de la aplicación.

Por qué no se puede desactivar Meta AI de WhatsApp

No existe la opción de desactivar Meta AI en WhatsApp, ya que se trata de una función incorporada de manera nativa en la plataforma.

En este sentido, Joshua Breckman, director de Comunicaciones Internacionales de WhatsApp, señaló al medio británico Standard que la herramienta opera “como cualquier otra función” dentro de la aplicación.

Esta limitación ha despertado inquietudes en Europa. La parlamentaria eslovaca Veronika Cifrová Ostrihoová manifestó en X (antes Twitter) que la ausencia de mecanismos de control sobre la inteligencia artificial genera “serias dudas sobre el control del usuario y la seguridad digital”.

Según precisó, ha recibido numerosas consultas de ciudadanos y ya llevó el tema a una sesión del Comité de Mercado Único del Parlamento Europeo, donde lo planteó directamente ante la vicepresidenta ejecutiva y comisaria Henna Virkkunen.

Frente a este escenario, la única alternativa para los usuarios es limitar la visibilidad y las interacciones con la inteligencia artificial en WhatsApp.

Cómo usar Meta AI en WhatsApp de forma segura

Utilizar Meta AI en WhatsApp de forma segura requiere adoptar prácticas que protejan tanto la privacidad como la integridad de los datos personales.

Al interactuar con este asistente de inteligencia artificial, es crucial evitar compartir información sensible, como contraseñas, números de tarjetas de crédito, datos bancarios o cualquier otro dato confidencial.

Meta AI puede acceder a los mensajes enviados dentro de su chat, por lo que limitar las conversaciones a consultas generales disminuye riesgos innecesarios.

Además, es recomendable revisar y ajustar la configuración de privacidad de WhatsApp, especialmente las opciones vinculadas al manejo de datos y la interacción con servicios automatizados. Los usuarios pueden eliminar el chat de Meta AI y abstenerse de mencionarlo en grupos o conversaciones individuales para reducir su presencia.

Asimismo, es posible solicitar la eliminación de los datos almacenados en los servidores de Meta, lo que contribuye a un mayor control sobre la información personal.

Finalmente, informarse sobre los términos y condiciones de uso de Meta AI permite conocer sus alcances y limitaciones, fortaleciendo la capacidad del usuario para tomar decisiones seguras al interactuar con esta herramienta de inteligencia artificial.

FUENTE: Infobae

