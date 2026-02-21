Therians: el mensaje oculto que hay que ver, según una psicóloga infantil sanjuanina

El fenómeno de los therians , jóvenes que se identifican espiritual y psicológicamente con animales no humanos, saltó de las redes sociales a las calles de San Juan y de toda Argentina y otros países, generando desconcierto y, en muchos casos, rechazo social. Para desentrañar qué hay detrás de esta manifestación, la psicóloga infantil sanjuanina Mabel Clavijo (MP 303) aporta una visión analítica que invita a la reflexión profunda. Según la profesional, este movimiento que surgió en la red en los años '90 ha sido paradójicamente visibilizado y masificado por el mundo adulto. Clavijo, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, explica que "este movimiento empieza como algo surgido en las redes, era un grupo que estaba como reducido a ese ámbito, donde los chicos compartían un lenguaje, compartían vivencias donde se identificaban con los famosos estereotipos".

La especialista sostiene que el horror que experimentan los adultos ha sido el motor que sacó a estos jóvenes de su "cápsula" digital para ponerlos en el escenario real. "El mundo adulto es el que lo lleva a los medios de comunicación, a la tele, a los diarios. Lo que era una cuestión mucho más encapsulada en circuitos propios del adolescente, viene el mundo adulto y lo visibiliza, lo amplía para que todos lo miremos", asegura.

Máscara y manada

Para Clavijo, existen dos conceptos fundamentales que permiten decodificar el lenguaje de estos adolescentes: la máscara y la manada. Estos elementos no son meros accesorios, sino potentes símbolos de su búsqueda identitaria. La psicóloga argumenta que "hay dos palabras que son importantes que a uno tiene que resonarle de este movimiento, que es el tema de las máscaras y el tema de las manadas. Son dos palabras que son muy características. La máscara nos está hablando bastante de de la bandera de rebeldía y de oposición. Y la manada como lugar donde pueden sentirse con más fuerza, con más identidad, con más respeto desde el otro lado, donde pueden salirse de la soledad y encontrar 'un otro, un igual a mí'".

A través de la identificación con lo salvaje, los jóvenes buscan una libertad que sienten restringida en el mundo humano reglado. Clavijo profundiza en esta idea señalando que "identificarse con un animal habla de cosas hasta muy generales como la libertad, la posibilidad de manejarse sin otros recursos, otros frenos que el humano tiene. La esencia de la que hablan es esto, lo de pensar que funcionan como grupos que pueden hablar libremente con la naturaleza, que se pueden expresar aunque no tengan palabras".

¿Es una patología?

Ante la consulta sobre si esta conducta representa una enfermedad mental, Clavijo mantiene una postura de cautela y prudencia clínica, diferenciando este fenómeno de las cuestiones de identidad de género. La profesional advierte que los análisis de este fenómeno pueden ser prematuros y carentes de la voz de sus protagonistas. Al respecto, afirma que "estamos opinando un poco sin la palabra del chico. Hoy esto no nos está llegando como demanda de padres o como preocupación de padres. ¿Va a haber patología? sí, en algunos; y, para otros, será pasajero. Lo cierto es que hoy en la clínica, por lo menos los que hacemos niños, masivamente en los consultorios, los hospitales, este motivo de consulta hoy no está instalado".

Además, subraya que es fundamental observar cómo esta conducta afecta la vida cotidiana del menor antes de etiquetarla como un trastorno. Según su análisis, "tenemos que estar atentos, mirar, escuchar y mirando y escuchando recién poder hacer como un análisis más serio de quién es el chico que te viene una patología, quién usa esto de moda, quién usa esto de modo de expresión y después hace una vida normal, cuánto de esta condición le toma de su tiempo, le obstaculiza la escuela, ¿le obstaculiza los vínculos con la familia, con sus pares?".

Mensaje a los padres

La principal recomendación de Clavijo para los padres sanjuaninos es mantener los canales de comunicación abiertos y evitar la condena inmediata, que suele generar más confrontación. La psicóloga destaca que el primer paso es la escucha activa: "siempre escuchar. Si yo reto primero, obturo la posibilidad de diálogo. Entonces, no obturar el momento de la escucha, escuchar y mirar qué está pasando. No obturar el la palabra del chico, porque justamente si se está expresando como un animal dice 'con la palabra no me está funcionando', entonces la clave es habilitar la palabra".

La psicóloga sugiere que la consulta profesional puede ser una herramienta valiosa, no necesariamente para el niño de forma inicial, sino para dar herramientas de comprensión a los progenitores. Clavijo concluye que "me parece que está bueno la consulta con un profesional, pero sobre todo inicialmente para la contención de los padres, porque los padres estamos en otra generación necesariamente, me parece que es oportuno en el sentido de encontrar herramientas, y ahí vamos a ver si es permanente, si es transitorio, y cómo irá discurriendo en el tiempo".

image Los therians son un fenómeno mundial, ahora tendencia en la Argentina(Fuente: Instagram/@foxcor_ )

Sanjuaninos, por el rechazo

Una encuesta realizada entre los lectores de Tiempo de San Juan puso de manifiesto una postura mayoritariamente crítica frente al crecimiento del fenómeno therian. Al analizar los resultados de forma global, se observa una clara tendencia hacia el desacuerdo, ya que un 54,6% de los participantes manifestó su rechazo a que se valide este tipo de identificación personal. Por el contrario, un 45,5% de los votantes se mostró a favor, evidenciando una brecha de opinión en la sociedad sanjuanina donde, a pesar de existir un grupo considerable que aboga por la tolerancia, ganaa una visión de escepticismo y preocupación ante estas conductas.

Quienes se posicionan en contra del therianismo fundamentan su postura principalmente en la percepción de que este comportamiento traspasa los límites de la normalidad social y entra en el terreno de la salud pública o la seguridad. La opción que recibió el mayor respaldo de todo el sondeo, con un 39,4% de los votos, es la que califica como una patología psicológica el acto de correr a cuatro patas o utilizar máscaras en espacios públicos. A este grupo se añade un 15,2% de los encuestados que percibe estas prácticas como un riesgo de seguridad para terceros, lo que sugiere que para la mayoría de los sanjuaninos consultados, el therianismo no es solo una elección personal, sino una conducta que genera inquietud en el entorno social.

Desde la perspectiva de quienes apoyan o aceptan esta realidad, los argumentos se centran en la libertad individual y la inocuidad de las acciones. El sector más representativo de este bloque, que alcanza el 29,5% de los votos, sostiene que el therianismo es una forma válida de expresión de la identidad, defendiendo el derecho de cada individuo a definirse según su sentir profundo. Asimismo, un 16% de los lectores considera que el comportamiento de los therians es simplemente inofensivo, restándole peso a las críticas y minimizando el impacto que estas manifestaciones puedan tener en el resto de la comunidad. No obstante, a pesar de estos argumentos basados en la diversidad, la suma de las voluntades refleja que el consenso social en San Juan todavía se encuentra lejos de aceptar plenamente esta tendencia.