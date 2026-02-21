sábado 21 de febrero 2026

No pasó

Un camionero hizo mal los cálculos y quedó atrapado abajo del puente de la Circunvalación con una excavadora

Este sábado por la mañana abajo del puente de Tucumán y Avenida Circunvalación se generó una situación insólita. Un camión que trasladaba una excavadora quedó atrapado porque no entraba debajo de la estructura. Mirá el video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
excavadora

El mal cálculo de un camionero generó un caos de tránsito este sábado por la mañana abajo del puente de calle Tucumán y Avenida Circunvalación, en Capital.

Segeún explicaron los testigos, el camión con acoplado trasladaba una excavadora que era más alta que la estructura y, al intentar pasar por debajo, quedó atascado porque la maquinaria impactó contra el puente.

Varios autos que pasaban por el lugar lograron captar las imágenes donde se ve al chofer abajo del camión hablando por teléfono y pidiendo ayuda para que vengan a sacarlo del lugar.

Si bien no se registraron heridos, ni daños al puente, hubo demoras de tránsito en la zona y tuvo que intervenir la Policía de Tránsito para evitar algún accidente con consecuencias más graves.

Mirá el video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2025319679544234013&partner=&hide_thread=false
