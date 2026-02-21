Un camionero hizo mal los cálculos y quedó atrapado abajo del puente de la Circunvalación con una excavadora

El mal cálculo de un camionero generó un caos de tránsito este sábado por la mañana abajo del puente de calle Tucumán y Avenida Circunvalación, en Capital.

Segeún explicaron los testigos, el camión con acoplado trasladaba una excavadora que era más alta que la estructura y, al intentar pasar por debajo, quedó atascado porque la maquinaria impactó contra el puente.

Varios autos que pasaban por el lugar lograron captar las imágenes donde se ve al chofer abajo del camión hablando por teléfono y pidiendo ayuda para que vengan a sacarlo del lugar.

Si bien no se registraron heridos, ni daños al puente, hubo demoras de tránsito en la zona y tuvo que intervenir la Policía de Tránsito para evitar algún accidente con consecuencias más graves.

Mirá el video: