sábado 21 de febrero 2026

Conflicto

Toma de terrenos en Pocito: El presidente de Atenas explicó cómo actuó el club

Lucio Castro se refirió a la toma de terrenos en la Calle 13 de Pocito, y como el club pudo delimitar y proteger la zona donde entrenan los chicos. Señaló que los usurpadores "supieron entendernos".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente del Club Atenas tomó medidas inmediatas ante la ocupación de terrenos fiscales por parte de unas 50 familias en el departamento de Pocito. El hecho, que ocurrió en las inmediaciones de la Calle 13, entre Aberastain y Mendoza, generó la intervención de la Gendarmería Nacional y de la Justicia Federal debido a la jurisdicción nacional de las vías del tren. Mientras las familias instalaron carpas precarias y reclamaron por un lugar donde vivir, la empresa Ferrocarriles Argentinos radicó la denuncia penal por usurpación.

Lucio Castro, titular de la institución deportiva, se presentó en el lugar y decidió delimitar el sector que utiliza el club para sus actividades.

Hay mucha gente que se está asentando sobre las vías del tren”, dijo Castro, quien aclaró que “sólo hemos delimitado la parte donde nosotros trabajamos, donde los chicos están entrenando”.

El presidente destacó que la intención fue proteger la función social de la entidad, ya que “vinimos a defender lo que se viene trabajando desde hace tanto tiempo en el club para contener y para darle un aporte a la comunidad, a todos estos chicos que vienen trabajando y los sacamos de la calle”.

“Nosotros en el tema del patrimonio no tocamos nada, tenemos los permisos para trabajar todo el sector culturalmente, deportivamente”, apuntó Castro, ante una consulta periodística.

Castro también buscó el diálogo con quienes se encontraban en la zona para evitar conflictos mayores. Al respecto, el representante del club sostuvo que “hemos hablado con vecinos, pedimos hablar con algún referente, no me supieron decir, por eso hablamos con gente que se acercó a la zona y nos supieron entender”.

Finalmente, el presidente de Atenas se refirió a la vulnerabilidad de las familias que protagonizaron la toma, aunque reafirmó su postura de resguardar el patrimonio del club. Castro expresó que “entiendo la situación lamentable que están viviendo esas familias, espero que sepan entender que nosotros defendemos nuestra parte”. Mientras tanto, la justicia mantuvo una guardia de efectivos en los alrededores para impedir el ingreso de materiales de construcción y continuar con la investigación de la causa.

