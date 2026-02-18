miércoles 18 de febrero 2026

Ratero atrapado

Insólito: terminó preso por robarse una bici de niños en Pocito

El ladrón fue atrapado, intentó burlarse de la Policía ocultándose en el interior de una finca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un joven de 23 años fue detenido en Pocito tras robar una bici de niños y esconderse entre cañaverales dentro de una finca para evitar ser capturado. El hecho ocurrió en la siesta de este martes.

Según informaron fuentes policiales, personal de la comisaría 7ma realizaba recorridas de prevención cuando, alrededor de las 15:40, fueron alertados por el CISEM de un robo. Un llamado anónimo al 911 alertó que un sujeto se encontraba dentro de la finca “Tureso”, en Villa Monafó, ocultando una bicicleta.

Al llegar al lugar, los efectivos ingresaron al predio y encontraron a Gabriel Enzo Cuello, de 23 años, escondido entre cañaverales junto a una bicicleta infantil color morado. Al ser entrevistado, el sospechoso reaccionó de manera violenta: estaba nervioso, comenzó a insultar y a agredir al personal policial, por lo que fue reducido y aprehendido.

En medio del procedimiento también se hicieron presentes familiares del detenido, quienes intentaron entorpecer el accionar policial agrediendo a los uniformados. Finalmente, el joven fue trasladado junto al rodado secuestrado.

Posteriormente, al regresar a la zona, los policías entrevistaron a un vecino que manifestó haber visto al ahora detenido -sin remera- salir del fondo de su casa, ubicada sobre calle Mendoza, a unos 20 metros al sur de calle 14. Según relató, el sujeto saltó un pequeño alambrado hacia una finca colindante. Al revisar el lugar, constató que la bicicleta -que se encontraba apoyada en el exterior del domicilio- había sido sustraída.

Temas
