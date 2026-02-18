Una mujer deberá pagar $200.000 porque su perro, "Capitán", mordió a otra en Rivadavia

En una audiencia pocas veces vista este miércoles en Tribunales, una mujer confirmó ante una jueza que se hará cargo de la lesión que provocó la mordida de su perro, llamado “Capitán”, en perjuicio de una señora. El hecho ocurrió en el interior del barrio Aramburu, en Rivadavia.

Según fuentes del caso, la víctima caminaba por el interior del barrio y, en la plaza, fue atacada por este can llamado “Capitán”, de raza mestiza. El caso fue denunciado penalmente y empezó a ser investigado en la UFI de Delitos Especiales.

Tras meses de investigación, el caso llegó a una etapa donde se acordó una solución entre la dueña del perro y la víctima. Esta salida alternativa se llevó a cabo este miércoles ante la jueza Mabel Moya: la propietaria de “Capitán”, Martina Casares, se comprometió a pagar $200.000 a la víctima, identificada como Susana Durán.

Representando al Ministerio Público Fiscal estuvo el fiscal Iván Grassi y, en la defensa, la defensora oficial Cecilia Mut.