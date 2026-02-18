miércoles 18 de febrero 2026

Una mujer deberá pagar $200.000 porque su perro, "Capitán", mordió a otra en Rivadavia

Se inició un legajo y este miércoles se definió una reparación integral a favor de la víctima por un caso que ocurrió en octubre de 2025.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En una audiencia pocas veces vista este miércoles en Tribunales, una mujer confirmó ante una jueza que se hará cargo de la lesión que provocó la mordida de su perro, llamado “Capitán”, en perjuicio de una señora. El hecho ocurrió en el interior del barrio Aramburu, en Rivadavia.

Según fuentes del caso, la víctima caminaba por el interior del barrio y, en la plaza, fue atacada por este can llamado “Capitán”, de raza mestiza. El caso fue denunciado penalmente y empezó a ser investigado en la UFI de Delitos Especiales.

Tras meses de investigación, el caso llegó a una etapa donde se acordó una solución entre la dueña del perro y la víctima. Esta salida alternativa se llevó a cabo este miércoles ante la jueza Mabel Moya: la propietaria de “Capitán”, Martina Casares, se comprometió a pagar $200.000 a la víctima, identificada como Susana Durán.

Representando al Ministerio Público Fiscal estuvo el fiscal Iván Grassi y, en la defensa, la defensora oficial Cecilia Mut.

