lunes 9 de febrero 2026

Flagrancia

Detienen a una mujer que intentó robarles a unos adolescentes en Capital: su cómplice la abandonó

El ataque frustrado de los motochorros ocurrió este domingo, alrededor de las 22:30 horas. Una de las víctimas le tiró una patada a los ladrones cuando estos trataban de darse a la fuga.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Diseño sin título (25)

Un violento intento de robo protagonizado por motochorros fue frustrado este domingo por la noche en el departamento Capital, cuando dos adolescentes lograron resistir el ataque y recuperar el celular que les habían sustraído. Como resultado del hecho, una mujer fue aprehendida, mientras que su cómplice escapó abandonándola en el lugar.

El episodio ocurrió cerca de las 22:30 del 8 de febrero, en calle French, a la altura de la numeración 900 Norte. Según fuentes policiales, una pareja de menores de 17 años caminaba de sur a norte cuando fue sobrepasada por una motocicleta ocupada por un hombre y una mujer. A los pocos metros, el rodado detuvo su marcha, lo que generó temor en las víctimas, que intentaron huir en sentido contrario.

Sin embargo, la mujer descendió rápidamente de la moto y alcanzó a uno de los adolescentes, a quien abrazó por detrás e inmovilizó, con la intención de facilitar que su compañero le robara el celular que el menor acababa de guardar en el bolsillo de su pantalón. El arrebato se concretó y ambos delincuentes intentaron escapar en la motocicleta.

En ese momento, el adolescente reaccionó, corrió hacia el rodado y le propinó una patada, lo que provocó la caída de la moto y de la mujer, que quedó inmovilizada en el lugar. El ladrón forcejeó con la víctima y se dio a la fuga, aunque perdió el teléfono sustraído durante la huida. El sospechoso vestía una remera sin mangas gris y bermuda negra.

Alertados por los gritos, vecinos de la zona salieron en auxilio de los adolescentes y colaboraron en la aprehensión de la mujer, identificada como Oriana Nair Villafañe Meritello, de 23 años, con domicilio en Villa El Salvador, en Chimbas. De acuerdo a fuentes judiciales, la detenida ya tuvo roces previos con la Justicia. La misma quedará a cargo de Flagrancia.

