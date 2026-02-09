Crimen en Las Chacritas: la defensa de Bustos se anticipa a la definición de la pena y busca la absolución en la Corte Suprema

La defensa de la investigadora del CONICET Luciana Bustos , de 36 años, acusada de asesinar con un cuchillo a Marcelo Amarfil , de 48, presentará un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia , con el objetivo de obtener su absolución y evitar que el fallo quede firme. Este movimiento estratégico impide, por el momento, el avance hacia la audiencia de cesura, instancia en la que se define la pena. El hecho ocurrió la noche del 16 de enero de 2024 en la zona de Las Chacritas , en 9 de Julio .

Bustos fue condenada el 26 de mayo de 2025 por un tribunal colegiado integrado por Gerardo Fernández Causi (presidente) y los vocales Matías Parrón y Guillermo Adarvez . Posteriormente, el Tribunal de Impugnación , conformado por Benedicto Correa , Juan Carlos Caballero Vidal (h) y Eduardo Raed , resolvió el 23 de diciembre de 2025 bajar la calificación legal del hecho, descartando el homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía, y encuadrándolo como homicidio simple, figura que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión. Bustos permanece con prisión preventiva hasta que la condena quede firme o se logre su absolución. Este lunes vence el plazo para presentar el recurso de casación.

La defensa, a cargo de Fabiana Salinas y Néstor 'Roly' Olivera, fundamentó su planteo en el principio de inocencia y en una serie de nulidades que, a su criterio, afectan todo lo actuado desde las primeras horas de la investigación. Entre los puntos centrales, señalaron que se realizaron medidas procesales sin la presencia de la defensa técnica y que la notificación formal se produjo recién entre 28 y 30 horas después del hecho, lo que consideran una vulneración al derecho de defensa.

Desde el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Francisco Pizarro y la ayudante fiscal Gemma Cabrera, de la UFI Delitos Especiales, sostuvieron una postura opuesta. Durante la Investigación Penal Preparatoria, la fiscalía acreditó que entre Bustos y Amarfil existía una relación amorosa, con planes a futuro, y que no se trataba solo de encuentros sexuales. Como parte de la acusación, se incorporaron mensajes intercambiados entre ambos en los que se trataban con expresiones como “mi amor”, “amorcito”, “te amo en cantidad” y “corazoncito mío”. La defensa, en cambio, sostiene que el vínculo era únicamente de amistad.

Para el MPF, Bustos actuó mediando alevosía, ya que habría planificado el ataque para asegurar su resultado. Según esta hipótesis, ató a Amarfil de las manos y le cubrió los ojos, aprovechándose de que la víctima creyó que se trataba de un juego sexual, dejándolo en estado de indefensión para luego atacarlo con un cuchillo. Para la defensa, existen pruebas de que Amarfil intentó defenderse, mordiéndoló en un antebrazo, y que logró salir del vehículo, aunque finalmente murió desangrado a pocos metros del auto. Esta misma teoría es sostenida por la querella, representada por los defensores oficiales Carlos Fleury y Hugo Trigo.

La Corte Suprema de Justicia analizará exclusivamente cuestiones de derecho, es decir, la legalidad del proceso y de la sentencia, sin revisar pruebas ni reconstruir el hecho. En ese marco, existe la posibilidad de que el recurso sea declarado inadmisible. No obstante, la defensa sostiene que hay fundamentos jurídicos suficientes para que se revise el fallo, principalmente por las irregularidades denunciadas en la etapa inicial de la causa.