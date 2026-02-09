lunes 9 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Rawson

Un motociclista resultó gravemente herido tras chocar con un caballo

El siniestro ocurrió en calle 10 y un callejón público. La víctima, de 20 años, fue trasladada al Hospital de Pocito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un motociclista de 20 años resultó herido este domingo tras protagonizar un siniestro vial al colisionar con un caballo en el departamento Rawson.

Lee además
se agrava la situacion procesal del conductor que mato al volante a un motociclista en chimbas
Trágica Navidad

Se agrava la situación procesal del conductor que mató al volante a un motociclista en Chimbas
choque en las chacritas: dos mujeres fueron atropelladas de atras por un motociclista
Imágenes

Choque en Las Chacritas: dos mujeres fueron atropelladas de atrás por un motociclista

El hecho ocurrió en la intersección de calle 10 y un callejón público, cuando Exequiel Castiño Muñoz, de 20 años, circulaba de este a oeste por calle 10 a bordo de una motocicleta Mondial 110 cc, color azul y sin dominio visible. Por motivos que se investigan, el rodado impactó contra un caballo que se encontraba en la vía pública.

A raíz del choque, el joven cayó al asfalto y debió ser asistido por personal de emergencias médicas 107, que procedió a su traslado al Hospital de Pocito. Según el parte médico preliminar, el conductor se encontraba consciente, presentaba una herida cortante en el mentón y manifestaba fuertes dolores en el pecho.

En el lugar intervino personal policial y tomó conocimiento el ayudante fiscal de turno, Alejandro Solera, quien dispuso que se realicen las actuaciones correspondientes por siniestro vial y que el legajo sea remitido a la UFI Delitos Especiales para continuar con la investigación.

Temas
Seguí leyendo

Uno de los implicados en el asesinato en el barrio Las Pampas buscó quedar libre, pero un juez lo denegó

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados

Encontraron un hombre sin vida en una finca de Pocito

Detienen a una mujer que intentó robarles a unos adolescentes en Capital: su cómplice la abandonó

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia

El boliviano acusado de abusar a una sanjuanina con retraso madurativo seguirá preso

Feriantes de Capital fueron víctimas de boqueteros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
le desvalijaron la casa a una empleada de la justicia en rivadavia
Investigación

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado
Increíble

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado

La gente se está acostumbrando poco a poco a concurrir al Parque Belgrano. video
Relevamiento

A ocho meses del traslado de los carros pancheros: a algunos les va peor y otros están "más cómodos"

¡Buscate!, si estuviste en el 2do día de la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore
Galería

¡Buscate!, si estuviste en el 2do día de la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore

Alfredo Nardi (izquierda) y Roberto Juárez.
En redes

Abogados "influencers": el nuevo rol de dos famosos ex funcionarios sanjuaninos tras dejar la gestión pública

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia
Investigación

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia

Te Puede Interesar

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Por Pablo Mendoza
El allanamiento se dio en el Centro Cívico de San Juan.
Revuelo

Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados

Uno de los implicados en el asesinato en el barrio Las Pampas buscó quedar libre, pero un juez lo denegó
Terrible

Uno de los implicados en el asesinato en el barrio Las Pampas buscó quedar libre, pero un juez lo denegó

El precio del mosto calienta la cosecha: el gobierno de San Juan dice que las bodegas pueden pagar más
Vitivinicultura

El precio del mosto calienta la cosecha: el gobierno de San Juan dice que las bodegas pueden pagar más

¡Importante! Corte total en la Ruta 141 por la bajada de creciente
Vialidad Nacional

¡Importante! Corte total en la Ruta 141 por la bajada de creciente