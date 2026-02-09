Un motociclista resultó gravemente herido tras chocar con un caballo

Un motociclista de 20 años resultó herido este domingo tras protagonizar un siniestro vial al colisionar con un caballo en el departamento Rawson.

El hecho ocurrió en la intersección de calle 10 y un callejón público , cuando Exequiel Castiño Muñoz, de 20 años, circulaba de este a oeste por calle 10 a bordo de una motocicleta Mondial 110 cc, color azul y sin dominio visible . Por motivos que se investigan, el rodado impactó contra un caballo que se encontraba en la vía pública.

A raíz del choque, el joven cayó al asfalto y debió ser asistido por personal de emergencias médicas 107, que procedió a su traslado al Hospital de Pocito. Según el parte médico preliminar, el conductor se encontraba consciente, presentaba una herida cortante en el mentón y manifestaba fuertes dolores en el pecho.

En el lugar intervino personal policial y tomó conocimiento el ayudante fiscal de turno, Alejandro Solera, quien dispuso que se realicen las actuaciones correspondientes por siniestro vial y que el legajo sea remitido a la UFI Delitos Especiales para continuar con la investigación.