miércoles 18 de febrero 2026

Detenido

Ladrón 'cholulo': detuvieron a un hombre por robar máquinas de peluquería en Las Chacritas

El sospechoso, con antecedentes en el ambiente delictivo, fue detenido por efectivos de la Comisaría 31ra. Tenía en su poder cinco máquinas de cortar pelo que habían sido sustraídas durante la madrugada del domingo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hombre conocido como 'Simone' fue detenido por personal de la Comisaría 31ra, acusado de robar cinco máquinas de cortar pelo, incluyendo patilleras, rasuradoras y tijeras, de una habitación en el Loteo Municipal Las Chacritas durante la madrugada del domingo. El hecho generó alarma en la zona debido a que se trata de un sujeto con historial delictivo.

Tras recibir la denuncia, los efectivos realizaron tareas de investigación que permitieron dar con el sospechoso y recuperar los elementos sustraídos. Simone fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, a cargo del fiscal Leonardo Villalba, que continuará con la causa.

La policía destacó la rapidez del procedimiento, que permitió recuperar las herramientas y evitar que el detenido cometiera nuevos ilícitos mientras se desarrollaba la investigación.

