miércoles 18 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reincidente

Otra vez sopa: condenaron de nuevo a "El Mudo" Sosa por un robo

El reconocido delincuente fue detenido en Rawson con una moto Zanella 200 cc que había sido sustraída horas antes. La Justicia lo declaró reincidente y deberá cumplir la condena en el Penal de Chimbas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gentileza Diario de Cuyo

Gentileza Diario de Cuyo

Víctor Ricardo “El Mudo” Sosa fue condenado este martes 17 de febrero de 2026 a seis meses de prisión efectiva por el delito de encubrimiento, luego de ser detenido con una motocicleta robada en el departamento Rawson. Con esta sentencia, dictada en el marco del Procedimiento Especial de Flagrancia, el acusado sumó su cuarta condena efectiva y fue declarado reincidente.

Lee además
medianoche de terror en rawson: lo encanonaron en una esquina y le robaron el celular
Barrio la Estación

Medianoche de terror en Rawson: lo encañonaron en una esquina y le robaron el celular
delincuentes fueron sorprendidos robando en una casa, huyeron y los atraparon en un descampado
Chimbas

Delincuentes fueron sorprendidos robando en una casa, huyeron y los atraparon en un descampado

La pena fue acordada en un juicio abreviado entre la defensa y el fiscal Fernando Bonomo, y deberá cumplirse en el Servicio Penitenciario Provincial. Además, el tribunal dispuso la prisión preventiva de Sosa conforme al artículo 297 inciso 1 del Código Procesal Penal.

El hecho se originó el jueves 12 de febrero, alrededor de las 8:50, cuando el padre de un joven de 20 años advirtió que la motocicleta Zanella 200 cc de su hijo había desaparecido del espacio común del monoblock 1 del barrio SUTIAGYF. El rodado se encontraba guardado en un sector cerrado con una reja de baja altura.

Minutos más tarde, cerca de las 9:20, una vecina de calle Recabarren alertó al 911 tras observar a dos jóvenes corriendo junto a una moto en actitud sospechosa. Un segundo llamado reforzó la misma información, lo que motivó un operativo policial en la zona.

Los efectivos recibieron datos de que los sospechosos se desplazaban por el interior del barrio Ansilta, arrastrando la motocicleta con la luz encendida. El seguimiento culminó en una vivienda del barrio La Alameda, también en Rawson.

Según el parte policial, al llegar al domicilio los uniformados observaron a dos hombres descartando el rodado en el fondo del inmueble. Uno logró escapar, mientras que el otro fue aprehendido en el lugar alrededor de las 10:00. Se trataba de Sosa.

Debido a la hostilidad del entorno, el procedimiento fue trasladado a la Subcomisaría Ansilta. Posteriormente, la Policía informó al propietario que la moto había sido recuperada y que había un detenido vinculado al hecho.

Cerca del mediodía intervino el sistema acusatorio, con la presencia del fiscal de turno Francisco Micheltorena. También se realizó un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona, incluido un domo del CISEM ubicado en calles San Miguel y Doctor Ortega, aunque no se logró registrar el momento en que los sospechosos trasladaban el rodado.

La causa avanzó mediante juicio abreviado y concluyó con la condena a seis meses de prisión efectiva. Al computarse esta nueva sentencia, Sosa fue declarado reincidente en los términos del artículo 50 del Código Penal.

Temas
Seguí leyendo

Por tercera vez en seis meses, robaron un reconocido café en Desamparados

Intentó robar un celular y terminó condenado: siete meses de prisión efectiva

Dos operarios de Naturgy sufrieron un robo y, por detener al ladrón, recibieron la paliza de una patota

Intentó defender a su hermana de un robo y le dieron un puntazo con una llave de bujías

Un festejo de cumpleaños terminó en una tragedia: un hombre se atragantó con un sanguche y murió

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón

Rechazaron la prisión domiciliaria para un caucetero detenido por violar y corromper a su sobrina

"Me destrozaron el camión": el descargo de una conductora tras una "lluvia de piedras" en Carpintería

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
murio evelyn esquivel, la joven que estuvo mas de un mes internada tras volcar en el encon
Dolor

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El Paraje Difunta Correa y su hotel, en vacaciones de verano. video
Tiempo de Verano en SJ

Vacaciones en la Difunta Correa: del hotel al desayuno en familia, todos los precios

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón
Dolor

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón

Un reconocido heladero y una influencer sanjuanina se casaron y lo contaron todo en un vlog
Un 14 de febrero

Un reconocido heladero y una influencer sanjuanina se casaron y lo contaron todo en un vlog

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía
Profunda tristeza

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía

Delincuentes se llevaron joyas de oro y estrenan TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía
Vacaciones caras

Delincuentes se llevaron joyas de oro y "estrenan" TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía

Te Puede Interesar

Cannabis medicinal de CANME en San Juan: todas las cifras de su histórico inicio de venta en farmacias
Un hito para la salud provincial

Cannabis medicinal de CANME en San Juan: todas las cifras de su histórico inicio de venta en farmacias

Por Miriam Walter
Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan
SMN

Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía
Profunda tristeza

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía

Avanza el proyecto VERSU en Sarmiento que convertirá basura en energía limpia video
Medio ambiente

Avanza el proyecto VERSU en Sarmiento que convertirá basura en energía limpia

A pesar del Alzheimer, recordó su aniversario y pidió flores para su esposa: el emotivo gesto de un sanjuanino
Ternura

A pesar del Alzheimer, recordó su aniversario y pidió flores para su esposa: el emotivo gesto de un sanjuanino