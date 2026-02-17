Otra vez sopa: condenaron de nuevo a "El Mudo" Sosa por un robo

Víctor Ricardo “El Mudo” Sosa fue condenado este martes 17 de febrero de 2026 a seis meses de prisión efectiva por el delito de encubrimiento , luego de ser detenido con una motocicleta robada en el departamento Rawson . Con esta sentencia, dictada en el marco del Procedimiento Especial de Flagrancia, el acusado sumó su cuarta condena efectiva y fue declarado reincidente.

La pena fue acordada en un juicio abreviado entre la defensa y el fiscal Fernando Bonomo, y deberá cumplirse en el Servicio Penitenciario Provincial. Además, el tribunal dispuso la prisión preventiva de Sosa conforme al artículo 297 inciso 1 del Código Procesal Penal.

El hecho se originó el jueves 12 de febrero, alrededor de las 8:50, cuando el padre de un joven de 20 años advirtió que la motocicleta Zanella 200 cc de su hijo había desaparecido del espacio común del monoblock 1 del barrio SUTIAGYF. El rodado se encontraba guardado en un sector cerrado con una reja de baja altura.

Minutos más tarde, cerca de las 9:20, una vecina de calle Recabarren alertó al 911 tras observar a dos jóvenes corriendo junto a una moto en actitud sospechosa. Un segundo llamado reforzó la misma información, lo que motivó un operativo policial en la zona.

Los efectivos recibieron datos de que los sospechosos se desplazaban por el interior del barrio Ansilta, arrastrando la motocicleta con la luz encendida. El seguimiento culminó en una vivienda del barrio La Alameda, también en Rawson.

Según el parte policial, al llegar al domicilio los uniformados observaron a dos hombres descartando el rodado en el fondo del inmueble. Uno logró escapar, mientras que el otro fue aprehendido en el lugar alrededor de las 10:00. Se trataba de Sosa.

Debido a la hostilidad del entorno, el procedimiento fue trasladado a la Subcomisaría Ansilta. Posteriormente, la Policía informó al propietario que la moto había sido recuperada y que había un detenido vinculado al hecho.

Cerca del mediodía intervino el sistema acusatorio, con la presencia del fiscal de turno Francisco Micheltorena. También se realizó un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona, incluido un domo del CISEM ubicado en calles San Miguel y Doctor Ortega, aunque no se logró registrar el momento en que los sospechosos trasladaban el rodado.

La causa avanzó mediante juicio abreviado y concluyó con la condena a seis meses de prisión efectiva. Al computarse esta nueva sentencia, Sosa fue declarado reincidente en los términos del artículo 50 del Código Penal.