Los bomberos voluntarios de Pocito buscan nuevos héroes: mirá cómo postularte

Los Bomberos Voluntarios de Pocito lanzaron una convocatoria abierta para sumar nuevos integrantes a su cuerpo activo e invitan a todas las personas mayores de 17 años a incorporarse a sus filas.

Desde la institución informaron que los requisitos son mínimos: saber leer y escribir y no contar con antecedentes. La propuesta busca ampliar el equipo de trabajo y fortalecer el servicio que brindan a la comunidad, en un contexto donde la demanda de intervenciones crece año a año.

Las inscripciones comenzarán el sábado 21 de febrero a las 18 horas y se realizarán en la Unión Vecinal de Villa Cremades, lugar donde funciona el cuartel de los bomberos.

Quienes deseen formar parte podrán acercarse ese día para recibir información sobre la capacitación, el proceso de ingreso y el compromiso que implica integrar una institución clave para la seguridad y asistencia en emergencias en Pocito.