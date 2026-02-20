viernes 20 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Buena oportunidad

Los bomberos voluntarios de Pocito buscan nuevos héroes: mirá cómo postularte

La convocatoria está dirigida a mayores de 17 años que sepan leer y escribir y no tengan antecedentes. Los detalles sobre las inscripciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los Bomberos Voluntarios de Pocito lanzaron una convocatoria abierta para sumar nuevos integrantes a su cuerpo activo e invitan a todas las personas mayores de 17 años a incorporarse a sus filas.

Lee además
que tanto saben los sanjuaninos sobre la reforma laboral que aprobo diputados: mira lo que nos respondieron video
Tiempo Pregunta

Qué tanto saben los sanjuaninos sobre la Reforma Laboral que aprobó Diputados: mirá lo que nos respondieron
vuelve el upd: esperan a mas de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta
Un clásico

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta

Desde la institución informaron que los requisitos son mínimos: saber leer y escribir y no contar con antecedentes. La propuesta busca ampliar el equipo de trabajo y fortalecer el servicio que brindan a la comunidad, en un contexto donde la demanda de intervenciones crece año a año.

Las inscripciones comenzarán el sábado 21 de febrero a las 18 horas y se realizarán en la Unión Vecinal de Villa Cremades, lugar donde funciona el cuartel de los bomberos.

Quienes deseen formar parte podrán acercarse ese día para recibir información sobre la capacitación, el proceso de ingreso y el compromiso que implica integrar una institución clave para la seguridad y asistencia en emergencias en Pocito.

Temas
Seguí leyendo

Enero récord: se registraron 775 donantes de sangre y superó el promedio mensual en San Juan

Tras días de preocupación, encontraron al puma que tenía en vilo a los vecinos de Zonda: dónde estaba

El impactante video que muestra la Vía Láctea desde el CASLEO

Qué hacer en San Juan si no conseguiste escuela de Nivel Inicial para tu hijo

Vuelta a clases: el Gobierno recuerda las vacunas obligatorias antes de volver al aula

La sanjuanina que se puso a cantar a los gritos en el colectivo y se volvió viral

Tiempo Streaming, en nueva casa, abre la temporada cargado de información y análisis con identidad sanjuanina

Atención contribuyentes: Rentas informó las nuevas fechas de vencimiento del Impuesto Inmobiliario

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa 
Operativo

Tras días de preocupación, encontraron al puma que tenía en vilo a los vecinos de Zonda: dónde estaba

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica
Perfil

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7
Pocito

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional
Pervertido

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan
A tener cuidado

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan

Esther Villalabos, la acusada. Al lado, Jorge Francisco Cortez.
Caso Jorge Cortez

Seis años después, la mujer que mató de un cuchillazo a su esposo en Ullum irá a juicio y recibirá la pena mínima

Te Puede Interesar

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta
Un clásico

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fotos: Leandro Porcel video
Usurpación

Desde adentro: así es la toma de terrenos fiscales en el corazón de Pocito

Boca y Racing juegan un clásico clave
LPF

Boca y Racing juegan un clásico clave

Qué tanto saben los sanjuaninos sobre la Reforma Laboral que aprobó Diputados: mirá lo que nos respondieron video
Tiempo Pregunta

Qué tanto saben los sanjuaninos sobre la Reforma Laboral que aprobó Diputados: mirá lo que nos respondieron

Imagen ilustrativa
Fallo judicial

Tres años de prisión en suspenso para un joven condenado por distribución y tenencia de pornografía infantil