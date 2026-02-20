Un video compartido en los últimos días por la cuenta de Instagram del Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) volvió a poner en primer plano la majestuosidad del cielo sanjuanino. Las imágenes muestran impactantes tomas de la Vía Láctea captadas durante la noche desde el predio ubicado en Barreal, en Calingasta.

La publicación fue difundida a través del perfil oficial casleo.conicet y rápidamente generó repercusión en redes sociales. En el registro audiovisual se observa el cielo completamente despejado, atravesado por la franja luminosa de la galaxia, en un entorno natural prácticamente sin contaminación lumínica, una de las características que distingue a esa zona cordillerana.

El material acumuló cientos de “me gusta” y numerosos comentarios de usuarios que destacaron la belleza del paisaje nocturno sanjuanino. Entre ellos, uno resumió el sentimiento general: “Mi querido San Juan… Calingasta es bellísimo… de noche fantástico ver las estrellas”. El video Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2024921547215880455&partner=&hide_thread=false El impactante video que muestra la Vía Láctea desde el CASLEO



Video gentileza: casleo.conicet pic.twitter.com/aHCpE8fe4Z — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 20, 2026

