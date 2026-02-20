viernes 20 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡Increíble!

El impactante video que muestra la Vía Láctea desde el CASLEO

El registro audiovisual difundido por el observatorio sanjuanino se viralizó en redes sociales y volvió a destacar las condiciones únicas de Barreal para la observación astronómica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vía Láctea desde el CASLEO 🌌ph-@arielrod20milkyway astronomy cienciaytecnología (online-video-cutter.com)

Un video compartido en los últimos días por la cuenta de Instagram del Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) volvió a poner en primer plano la majestuosidad del cielo sanjuanino. Las imágenes muestran impactantes tomas de la Vía Láctea captadas durante la noche desde el predio ubicado en Barreal, en Calingasta.

Lee además
ladrones entraron a robar a la casa de un policia en concepcion: en video, asi capturo el efectivo a un joven con antecedentes
Capital

Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes
un exhibicionista suelto en capital: lo filmaron mostrando sus partes intimas y huyo en un auto
Video

Un exhibicionista suelto en Capital: lo filmaron mostrando sus partes íntimas y huyó en un auto

La publicación fue difundida a través del perfil oficial casleo.conicet y rápidamente generó repercusión en redes sociales. En el registro audiovisual se observa el cielo completamente despejado, atravesado por la franja luminosa de la galaxia, en un entorno natural prácticamente sin contaminación lumínica, una de las características que distingue a esa zona cordillerana.

El material acumuló cientos de “me gusta” y numerosos comentarios de usuarios que destacaron la belleza del paisaje nocturno sanjuanino. Entre ellos, uno resumió el sentimiento general: “Mi querido San Juan… Calingasta es bellísimo… de noche fantástico ver las estrellas”.

El video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2024921547215880455&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Qué hacer en San Juan si no conseguiste escuela de Nivel Inicial para tu hijo

Vuelta a clases: el Gobierno recuerda las vacunas obligatorias antes de volver al aula

La sanjuanina que se puso a cantar a los gritos en el colectivo y se volvió viral

Tiempo Streaming, en nueva casa, abre la temporada cargado de información y análisis con identidad sanjuanina

Atención contribuyentes: Rentas informó las nuevas fechas de vencimiento del Impuesto Inmobiliario

Para el Hotel Provincial contratan un servicio clave de conservación

El paro general en San Juan: postales de una jornada con servicios suspendidos

Plantaron una bandera de EE.UU. en una plaza de Rivadavia y causó sorpresa entre los vecinos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
que hacer en san juan si no conseguiste escuela de nivel inicial para tu hijo
Atención

Qué hacer en San Juan si no conseguiste escuela de Nivel Inicial para tu hijo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La sanjuanina que se puso a cantar a los gritos en el colectivo y se volvió viral
Video

La sanjuanina que se puso a cantar a los gritos en el colectivo y se volvió viral

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7
Pocito

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica
Perfil

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional
Pervertido

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional

Personal policial y de Bomberos realizaron peritaje en la casa donde falleció Luis Alberto Zabala.
En Santa Lucía

Tragedia: murió un hombre que recibió una descarga eléctrica cuando cortaba el pasto

Te Puede Interesar

Mariana Páez Atencio y Nilson Molina, quienes acompañaban a Evelyn durante el vuelco.
Tras la muerte de la joven

"Supuesto amigo": el mensaje de la familia de Evelyn Esquivel que circuló en las redes

Por Redacción Tiempo de San Juan
El  servicio de electricidad en todo San Juan que da Naturgy es controlado por el EPRE. 
En San Juan

El EPRE aplicó multas multimillonarias a Naturgy por fallas en el servicio: el pago bonifica a los usuarios

Media sanción de la reforma laboral: miradas positivas, vasos medios llenos y una reserva en sectores económicos de San Juan
Opiniones

Media sanción de la reforma laboral: miradas positivas, vasos medios llenos y una reserva en sectores económicos de San Juan

La paritaria docente se abrió este mes para asegurar un normal inicio de clases que se complica por el llamado a paro de los gremios docentes UDA y UDAP.
Sueldos

Día clave para la paritaria docente de San Juan, con rechazo triple

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica
Perfil

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica