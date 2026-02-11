Milagro en Pocito: una policía le salvó la vida a una beba que se estaba ahogando

Una dramática situación se vivió este martes por la tarde en el barrio René Favaloro, en Pocito , cuando una beba de apenas 2 años sufrió una convulsión y comenzó a ahogarse con su propio vómito dentro de su vivienda. La rápida intervención de una policía fue clave para salvarle la vida.

Según informaron desde la Unidad Operativa Barrio Teresa de Calcuta , la pequeña se encontraba en su domicilio cuando se descompensó y presentó un cuadro convulsivo que derivó en una obstrucción de las vías respiratorias. En medio de la desesperación, su madre, de 32 años, la trasladó de inmediato hasta la base policial más cercana en busca de ayuda.

En el lugar se encontraba la agente Karen Robledo, quien cumple funciones de escribiente. Sin dudarlo, la uniformada asistió a la menor y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando estabilizarla y permitir que volviera a respirar con normalidad. Su accionar fue determinante para evitar un desenlace fatal.

Minutos después arribó el móvil policial, a cargo del oficial ayudante Sebastián Muñoz y del cabo Maximiliano Gómez, quienes trasladaron de urgencia a la niña junto a su madre al Centro de Salud René Favaloro.

Ya en el nosocomio, la pequeña recibió atención médica especializada y quedó en observación. Fuentes oficiales indicaron que la menor se encuentra estable y bajo tratamiento.