En dos días, asaltaron a dos choferes de Uber motos en el mismo barrio conflictivo de Pocito

El barrio Teresa de Calcuta sigue siendo escenario de emboscadas y asaltos a choferes de aplicaciones. No descartan que sea la misma banda. El sábado último en la madrugada llamaron a un chofer de Uber moto y tres sujetos lo asaltaron en el interior de ese complejo habitacional de Pocito. El domingo por la tarde se repitió la historia con otro conductor al que también le robaron el celular y sus pertenencias.

El primer ataque tuvo como víctima a Jorge González , de 31 años, confirmaron fuentes judiciales. El hombre contó que cerca de la 1 de la madrugada del sábado fue a buscar un viaje al interior del barrio Teresa de Calcuta y allí fue sorprendido por tres sujetos. Sin darle margen de reacción, lo rodearon y le robaron su celular, un Motorola G52, antes de escapar en medio de la oscuridad.

El segundo hecho ocurrió un día después, el domingo alrededor de las 17, y tuvo un condimento aún más violento. El damnificado fue José Luis Díaz, de 66 años, quien también trabajaba como Uber moto, aseguraron las fuentes. El conductor recibió un pedido de viaje en la intersección de las calles Barboza y Frías y terminó cayendo en otra emboscada similar.

Según relató Díaz, tres hombres lo interceptaron y al menos uno de ellos sacó un arma blanca. Le apoyaron el cuchillo en el cuello y otro se lo colocó a la altura del abdomen, mientras le exigían que entregara todo. Así le robaron la billetera con unos 40 mil pesos, la documentación y su celular Samsung J6.

En ambos casos, los delincuentes se dieron a la fuga sin dejar rastros y no hubo detenidos. Los ataques volvieron a poner en alerta a los choferes de aplicaciones, dado que hay antecedentes de otros asaltos en el mismo barrio.