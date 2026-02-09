lunes 9 de febrero 2026

Empresas

El dueño de Arcor visitó San Juan y se reunió con el Gobierno: qué temas hablaron y a qué apuesta el gigante argentino en el futuro

Entre los directivos de la compañía, estuvo Alfredo Pagani, presidente de la multinacional y miembro de la familia propietaria de la entidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En la planta de Villa Krause, Arcor produce salsas y conservas de tomate.



Autoridades del Gobierno de San Juan mantuvieron una reunión con los directivos de la empresa Arcor, que tiene dos plantas en la provincia: La Campagnola, dedicada al procesamiento de tomate, y Zucamor, que está abocada a la fabricación de cartón, papel y packaging flexible. En el encuentro se abordaron numerosas temáticas, entre ellas la situación del mercado, la apuesta a la minería y también al comercio exterior.

La jornada estuvo encabezada por el gobernador Marcelo Orrego y contó con la presencia de nada más ni nada menos que, Alfredo Pagani, presidente de Arcor y miembro de la familia propietaria de la multinacional argentina. Alejandro Martín, secretario de Industria y Comercio, también participó de la reunión y dijo a Tiempo de San Juan que se analizó el escenario del mercado del país, el cual atraviesa una situación complicada respecto al consumo, aunque también con oportunidades. “La empresa ha tenido que ajustar su producción, pero proyectan mantener niveles sólidos tanto en la industrialización de tomate como en la fabricación de envases de cartón”, expresó el funcionario.

En este sentido, desde Arcor planean incrementar sus inversiones en el mercado externo para mantener un rango alto de productividad. “Se mencionaron planes para enviar tomate procesado desde San Juan a otros mercados; sobre todo nos dijeron que quieren enfocarse en crecer en Italia, el Reino Unido y Estados Unidos, que puede ser una alternativa ahora con el acuerdo comercial”.

arcor directivos

“El enfoque está centrado en el tomate procesado producido en la planta de La Campagnola. Arcor es prácticamente el único exportador de este producto en la provincia”, continuó. El problema es el alto "costo argentino", según Martín, especialmente en lo que respecta a la logística del transporte, por lo que es necesaria una sinergia público-privada para el crecimiento de la industria.

Por otra parte, los directivos de la compañía mostraron interés por el desarrollo minero y su impacto en la provincia. A su vez, compartieron su experiencia en Perú, donde la actividad tiene un despliegue importante que en los últimos años se potenció con la apertura del Puerto de Chancay.

Los empresarios explicaron que, a largo plazo, el crecimiento minero generó un aumento en el consumo de sus productos (golosinas y chocolates), lo que resultó en un mayor movimiento, empleo y ventas. De esta manera, se puntualizó que la firma consideró que la minería es un factor importante para continuar con la optimización y eficiencia de sus plantas locales.

Participaron el gobernador Marcelo Orrego, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, además de los secretarios de Agricultura, Miguel Moreno, y de Industria, Alejandro Martín.

En representación de la firma Arcor asistieron su presidente, Alfredo Pagani; el CEO Andres Graziosi; el director Nicolás Martin; el gerente general de Operaciones Industriales y Supply Chain, Gabriel Albertinazzi; el gerente de Producción y Compras Agrícolas, Antonio Ovalles Rodríguez; y el gerente general de Administración y Finanzas, Pablo Mainardi.

