lunes 9 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Embaucadores

Estafaron en $8.000.000 a una anciana con el viejo y archiconocido cuento del "hijo enfermo"

Es uno de los más conocidos cuentos del tío. A la mujer mayor la llamaron y le dijeron que su hijo estaba por ser operado. Primero le sacaron $3.000.000 y después 3.500 dólares.

Por Walter Vilca
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Cuando se creía que ya no funcionaban las viejas modalidades de estafas del “cuento del tío”, siempre aparece un caso que demuestra que siguen siendo efectivas. Días atrás, la que cayó en la trampa fue una anciana de 79 años de Desamparados, en Capital, a quien llamaron diciéndole que su hijo estaba grave y a punto de ser operado, y le sacaron sus ahorros con el verso de que necesitaba el dinero para la intervención quirúrgica. Lo sorprendente es que se aprovecharon dos veces de la mujer mayor en cuestión de minutos y hasta fueron a su casa: primero le pidieron $3.000.000 y después le sustrajeron 3.500 dólares, que al cambio actual representan otros $5.000.000.

Lee además
un exempleado del ipv condenado por estafas, en problemas: pasara mas de 3 anos en la carcel por intentar robar en pocito
Quinto Cuartel

Un exempleado del IPV condenado por estafas, en problemas: pasará más de 3 años en la cárcel por intentar robar en Pocito
arquitecto sanjuanino estafo por mas de $100.000.000: prometia obras, no hacia nada y evito la carcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Los estafadores aplicaron la vieja fórmula y llamaron al teléfono fijo de la vivienda de una abuela de apellido Vega, quien vive sobre la calle Fontana, revelaron fuentes judiciales. Eso ocurrió el viernes al mediodía, cuando estaba sola. Una voz masculina, que se presentó como el “doctor Quintero”, le dijo que llamaba desde el Hospital Privado para informarle que su hijo había sido internado a consecuencia de un cuadro infeccioso en los intestinos y que debía ser operado de urgencia.

Ese fue el anzuelo, pues la idea del delincuente fue asustarla y obtener datos de ella y de su hijo, y luego cortaron la comunicación. En los minutos siguientes volvió a sonar el teléfono en la vivienda. Allí se escuchó una voz ronca y esforzada de otro hombre que aseguró ser su hijo y le aclaró que no podía hablar porque tenía la “boca con ampollas”, contó un funcionario.

La mujer le creyó y pensó que realmente era su hijo. El sujeto, de inmediato, le suplicó: “Mamá, mandame los tres millones que tenés ahorrados”, y ella le respondió que los buscaría de inmediato. Para entonces ya le había dado la dirección de su casa, de modo que en menos de media hora golpearon la puerta del domicilio.

Dos sujetos en moto llegaron a la vivienda y adujeron que iban de parte de su hijo, que estaba internado. La anciana estaba convencida de que todo era cierto y les entregó los $3.000.000 en efectivo dentro de un envoltorio.

Los ladrones se fueron, pero luego volvieron por más. Los investigadores sospechan que a la mujer se le escapó que poseía dólares o que los estafadores improvisaron para ver si podían sacarle más dinero.

Sucedió que, al cabo de unos minutos, volvieron a llamarla. El sujeto que decía ser su hijo le imploró de nuevo: “Mandame los dólares que tenés, me hacen falta para la operación”, le habría expresado. Y la abuela cayó otra vez en el engaño.

No pasó mucho tiempo hasta que los mismos desconocidos en moto arribaron nuevamente a la vivienda para buscar el dinero. La mujer mayor les entregó los 3.500 dólares que guardaba en su hogar, segura de que era para su hijo, sin siquiera percatarse de que todo era parte de una maniobra delictiva, confirmaron judiciales y policiales.

Lo descubrió después de que esos hombres se marcharon. Fue entonces cuando se le ocurrió llamar a su nuera para preguntarle por el estado de salud de su hijo, y fue esta quien le contó que estaba muy bien. Ahí se dieron cuenta de la estafa y dieron aviso a la Comisaría 4ª de Desamparados. El caso ahora está en manos del personal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Temas
Seguí leyendo

Otra vez lanzaron una bomba molotov y prendieron fuego a una casilla policial en Santa Lucía

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

En dos días, asaltaron a dos choferes de Uber motos en el mismo barrio conflictivo de Pocito

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson

Identificaron al sereno que encontraron sin vida en Carpintería

Confirman la causa de muerte del motociclista que chocó contra un camión de residuos en Rivadavia

Crimen en Las Chacritas: la defensa de Bustos se anticipa a la definición de la pena y busca la absolución en la Corte Suprema

Le dispararon en la parada del colectivo en Rawson: hay un condenado y un prófugo intensamente buscado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El allanamiento se dio en el Centro Cívico de San Juan.
Revuelo

Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El allanamiento se dio en el Centro Cívico de San Juan.
Revuelo

Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes
Avances

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes

Agresión a tiros en Rawson. A la izquierda Serrano, el autor del disparo huyendo tras el ataque y ahora prófugo. Al centro, Cabanay el condenado con cárcel. A la derecha, Serrano disparando.
Impactante video

Le dispararon en la parada del colectivo en Rawson: hay un condenado y un prófugo intensamente buscado

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia
Investigación

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia

Te Puede Interesar

Por el acuerdo con Estados Unidos, la carne subió hasta un 10% y el asado ya cuesta casi $18.000 en San Juan
Golpe al bolsillo

Por el acuerdo con Estados Unidos, la carne subió hasta un 10% y el asado ya cuesta casi $18.000 en San Juan

Por Guillermo Alamino
Chica, Giménez y Uñac. 
Análisis

El minuto a minuto de la postura del uñaquismo sobre la reforma de Ley de Glaciares

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE
EXCLUSIVO

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE

La Iglesia sanjuanina opinó sobre la baja de la edad de imputabilidad: Meter presos a los jóvenes y a los adolescentes no resuelve el problema
Postura

La Iglesia sanjuanina opinó sobre la baja de la edad de imputabilidad: "Meter presos a los jóvenes y a los adolescentes no resuelve el problema"

Esta es la imagen captada del incendio anterior.
Ataque incendiario

Otra vez lanzaron una bomba molotov y prendieron fuego a una casilla policial en Santa Lucía