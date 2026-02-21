Educación privada: autorizan una suba del 5,80% para las cuotas a partir de marzo

Autorizaron un nuevo aumento en el precio de las cuotas de los colegios privados en San Juan.

A poco de comenzar el ciclo lectivo, la Dirección de Educación Privada oficializó una nueva suba en los aranceles de las instituciones de gestión privada, la cual entrará en vigencia con la cuota de marzo de 2026. El incremento autorizado es del 5,80% y se aplicará tomando como referencia los valores que estaban vigentes en diciembre de 2025. Esta medida fue establecida a través de la Disposición N° 009-DEP-2026 y representa el cuarto tramo de actualización correspondiente al periodo 2025.

La resolución abarca a la totalidad de los colegios de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial. Según indica la norma, este ajuste tiene como objetivo principal garantizar la operatividad de los establecimientos ante el contexto inflacionario y el encarecimiento de los costos operativos.

Asimismo, la normativa fija el 31 de marzo de 2026 como la fecha límite para que las autoridades escolares entreguen la declaración jurada de aranceles, trámite que es condición obligatoria para poder implementar el aumento.

Para concretar esta actualización, cada colegio deberá presentar documentación respaldatoria que incluya el valor de la matrícula, el importe de las cuotas, el nivel de aporte estatal recibido y la matrícula total de alumnos.

También se exigirá informar la fecha de aplicación de la suba y adjuntar el comprobante de notificación enviado a los padres o tutores. Todo el proceso administrativo se realizará bajo la modalidad de declaración jurada y deberá contar con la firma responsable del representante legal de la institución.