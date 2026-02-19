Comerciantes Unidos de San Juan, en alerta por el "Efecto Fate" y la importación de productos

Desde la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan se manifestaron con una "profunda preocupación ante el rumbo económico actual, que hoy golpea de lleno a la industria nacional y, por efecto cascada, a todo el ecosistema comercial de nuestra provincia".

Desde la entidad, denunciaron una serie de puntos críticos que atentan contra el desarrollo de los comercios locales. Entre ellos, mencionaron los siguientes:

Asimetría Impositiva: "Es inadmisible que se faciliten beneficios para el ingreso de productos importados mientras el fabricante nacional -quien paga salarios, cargas sociales e impuestos en Argentina- enfrenta costos de producción asfixiantes. No competimos en igualdad de condiciones".

El riesgo del "Efecto Fate": "Los cierres de empresas no son números aislados. Cuando una fábrica cierra, se pierde un consumidor. En San Juan sabemos que el comercio vive del sueldo del trabajador local; si no hay empleo privado genuino, el mostrador queda vacío".

Dependencia y fuga de capitales: "Fomentar el consumo de bienes extranjeros es, en la práctica, exportar el trabajo de los argentinos. Esa riqueza se fuga al exterior en lugar de reinvertirse en nuestras pymes, que son las verdaderas generadoras del 70% del empleo en el país".

Qué piden

En este contexto, la Cámara habló de medidas concretas. "No podemos sostener un sistema público de Salud, Educación y Seguridad con un sector privado que se achica día a día. El aporte de menos del 10% de la población no es suficiente para 45 millones de habitantes. Necesitamos reglas claras para emprender, no para importar", argumentó.

Y expresó que "exigimos a las autoridades nacionales y provinciales medidas urgentes que protejan el valor agregado argentino. Un país sin industria es un país sin futuro y un comercio sin clientes".