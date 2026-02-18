El dólar, quietito: mirá a cuánto cerró

El dólar oficial cerró hoy en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del último cierre.

Análisis ¿Por qué baja el dólar? Especialistas sanjuaninos revelan sus causas e impacto en la economía local

Mercado cambiario Fuerte retroceso del dólar oficial: cayó por debajo de los $1.400 y el blue no se movió en San Juan

Tras dos días de inactividad en las pizarras, debido a los feriados del Carnaval, el dólar minorista comenzó la semana con una cotización estable y poca volatilidad en su precio. Durante la jornada, subió $5 y luego los perdió sobre el final de la rueda. En cuanto al mercado informal, el dólar blue subió $5 y cotizó en alza.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.420 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, con una baja de 0,35% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.404, subió 0,7% y quedó a 188 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.592,79).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,53% hasta $1.418,7, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,2% hasta los $1.462.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$45.158 millones. Actualmente, la entidad lleva comprados más de US$2.000 millones y superó el 20% del total que se comprometió a adquirir en el 2026.