Fuerte retroceso del dólar oficial: cayó por debajo de los $1.400 y el blue no se movió en San Juan

El mercado cambiario cerró la jornada de este jueves con un nuevo retroceso del dólar oficial, que logró quebrar el piso de los $1.400 y alcanzó su nivel más bajo desde mediados de noviembre. Se trata de la sexta baja consecutiva, en un contexto atravesado por definiciones políticas y una fuerte intervención del Banco Central, que volvió a comprar divisas y extendió a 29 ruedas seguidas su saldo positivo.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio cedió un 0,4% y finalizó en $1.395, acumulando una caída del 3,6% en apenas seis jornadas. Con este movimiento, la cotización se alejó aún más del techo de la banda cambiaria, que este jueves se ubicó en $1.583,39, ampliando la brecha a casi el 14%.

En tanto, el dólar minorista también mostró un ajuste a la baja. En el Banco Nación cerró a $1.415 tras perder $5 en el día, mientras que el promedio informado por el Banco Central lo posicionó en $1.420,27.

El comportamiento fue distinto en el mercado informal. A nivel nacional, el dólar blue subió por segundo día consecutivo y se vendió a $1.440. Sin embargo, en San Juan no registró variaciones y conservó los mismos valores del miércoles: $1.360 para la venta y $1.460 para la compra.

En el plano financiero, el dólar MEP avanzó levemente hasta los $1.436,01, mientras que el contado con liquidación mostró una baja del 1,6% y se ubicó en $1.452. Por su parte, los contratos de dólar futuro operaron con caídas generalizadas superiores al 1%, y para marzo el mercado proyecta una cotización cercana a los $1.442.