jueves 12 de febrero 2026

Mercado cambiario

Fuerte retroceso del dólar oficial: cayó por debajo de los $1.400 y el blue no se movió en San Juan

Mientras la cotización formal profundizó su racha descendente a nivel nacional, en San Juan el dólar blue no mostró cambios y se mantuvo estable durante las últimas 24 horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El mercado cambiario cerró la jornada de este jueves con un nuevo retroceso del dólar oficial, que logró quebrar el piso de los $1.400 y alcanzó su nivel más bajo desde mediados de noviembre. Se trata de la sexta baja consecutiva, en un contexto atravesado por definiciones políticas y una fuerte intervención del Banco Central, que volvió a comprar divisas y extendió a 29 ruedas seguidas su saldo positivo.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio cedió un 0,4% y finalizó en $1.395, acumulando una caída del 3,6% en apenas seis jornadas. Con este movimiento, la cotización se alejó aún más del techo de la banda cambiaria, que este jueves se ubicó en $1.583,39, ampliando la brecha a casi el 14%.

En tanto, el dólar minorista también mostró un ajuste a la baja. En el Banco Nación cerró a $1.415 tras perder $5 en el día, mientras que el promedio informado por el Banco Central lo posicionó en $1.420,27.

El comportamiento fue distinto en el mercado informal. A nivel nacional, el dólar blue subió por segundo día consecutivo y se vendió a $1.440. Sin embargo, en San Juan no registró variaciones y conservó los mismos valores del miércoles: $1.360 para la venta y $1.460 para la compra.

En el plano financiero, el dólar MEP avanzó levemente hasta los $1.436,01, mientras que el contado con liquidación mostró una baja del 1,6% y se ubicó en $1.452. Por su parte, los contratos de dólar futuro operaron con caídas generalizadas superiores al 1%, y para marzo el mercado proyecta una cotización cercana a los $1.442.

