jueves 12 de febrero 2026

Ciclismo

San Juan, a la pista continental: confirmaron los sanjuaninos que irán al Panamericano de Chile

Los ciclistas sanjuaninos fueron ratificados en la Selección Argentina que competirá del 16 al 22 de febrero en Santiago. Ambos integrarán las pruebas de fondo en el velódromo de Peñalolén.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Juan vuelve a meterse en la conversación grande del ciclismo de pista. Maribel Aguirre y Rubén Ramos fueron confirmados como parte del equipo argentino que disputará el Campeonato Panamericano en Santiago de Chile, una de las citas más relevantes del calendario continental.

la sanjuanina maribel aguirre gano el tour femenino internacional de uruguay
Ciclismo

La sanjuanina Maribel Aguirre ganó el Tour Femenino Internacional de Uruguay
ciclismo: maribel aguirre volo en la doble san francisco
En Miramar

Ciclismo: Maribel Aguirre voló en la Doble San Francisco

La definición del plantel se concretó tras la última concentración nacional en el velódromo de Rafaela, donde el cuerpo técnico liderado por Walter Pérez terminó de pulir la lista definitiva. En total, 16 corredores vestirán la celeste y blanca en la pista chilena.

Ramos integrará el bloque masculino de fondo junto a Agustín Ferrari, Santiago Gruñeiro, Marcos Méndez, Tomás Moyano y Franco Buchanan. En la rama femenina, Aguirre será parte del tridente conformado también por Jennifer Francone y Valentina Luna, en una especialidad que suele exigir estrategia, resistencia y trabajo colectivo.

En cuanto a la velocidad, el equipo masculino estará compuesto por Matías Murillo, Mateo Marasas, Juan Rodríguez y Lucas Vilar, quien llega con preparación internacional tras su paso por el Centro Mundial UCI en Suiza. Entre las mujeres, las representantes serán Natalia Vera, Guadalupe Díaz y Valentina Méndez.

La delegación argentina emprenderá viaje este viernes con destino a Chile: realizará una escala en Mendoza antes de cruzar la cordillera y ultimar detalles en Santiago, sede del certamen

