San Juan, a la pista continental: confirmaron los sanjuaninos que irán al Panamericano de Chile

San Juan vuelve a meterse en la conversación grande del ciclismo de pista. Maribel Aguirre y Rubén Ramos fueron confirmados como parte del equipo argentino que disputará el Campeonato Panamericano en Santiago de Chile, una de las citas más relevantes del calendario continental.

La definición del plantel se concretó tras la última concentración nacional en el velódromo de Rafaela, donde el cuerpo técnico liderado por Walter Pérez terminó de pulir la lista definitiva. En total, 16 corredores vestirán la celeste y blanca en la pista chilena.

Ramos integrará el bloque masculino de fondo junto a Agustín Ferrari, Santiago Gruñeiro, Marcos Méndez, Tomás Moyano y Franco Buchanan. En la rama femenina, Aguirre será parte del tridente conformado también por Jennifer Francone y Valentina Luna, en una especialidad que suele exigir estrategia, resistencia y trabajo colectivo.

En cuanto a la velocidad, el equipo masculino estará compuesto por Matías Murillo, Mateo Marasas, Juan Rodríguez y Lucas Vilar, quien llega con preparación internacional tras su paso por el Centro Mundial UCI en Suiza. Entre las mujeres, las representantes serán Natalia Vera, Guadalupe Díaz y Valentina Méndez.

La delegación argentina emprenderá viaje este viernes con destino a Chile: realizará una escala en Mendoza antes de cruzar la cordillera y ultimar detalles en Santiago, sede del certamen