jueves 12 de febrero 2026

Liga Profesional

River busca la recuperación frente al Argentinos Juniors de Francisco Álvarez

El duelo se disputa desde las 21.15hs en el Diego Armando Maradona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Desde las 21.15, River visita a Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El conjunto de Marcelo Gallardo quiere reponerse rápido del mazazo sufrido ante Tigre el sábado pasado ante un Bicho que no arrancó el año de la mejor manera.

River viene de sufrir su derrota más dolorosa como local con Marcelo Gallardo en el banco de suplentes. Cayó 4 a 1 ante Tigre en un partido que tiró por la borda todo lo hecho durante las primeras tres fechas del certamen. En La Paternal buscará reponerse del golpe sufrido en el Monumental e intentará acercarse lo máximo posible a Independiente Rivadavia, el único líder de la Zona B con 12 puntos. Con siete unidades, el Millonario marcha cuarto por detrás de la Lepra mendocina, Tigre y Belgrano.

El DT millonario buscará extender su racha positiva en el Diego Armando Maradona, estadio en el que nunca perdió como entrenador. En total dirigió cuatro partidos, ganó tres y empató uno. Además, allí obtuvo la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2021, tras imponerse 2 a 0 en el partido de vuelta gracias a un doblete de Braian Romero.

Argentinos, por su parte, no comenzó el 2026 de la mejor manera y el partido ante River será una buena previa antes de su estreno en la fase 2 de la Copa Libertadores frente a Barcelona de Guayaquil, que será el próximo miércoles a las 21.30 en Ecuador.

A la tempranera eliminación por Copa Argentina ante Midland, se le suma el flojo arranque en el Apertura, torneo en el que solo pudo ganar uno de los cuatro partidos que disputó. Venció a Sarmiento en el estreno, empató frente a Estudiantes de Río IV y ante Belgrano, y viene de caer 2 a 1 frente a Racing. Actualmente marcha 10° en la Zona B, con cinco unidades, y está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

