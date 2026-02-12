Paliza total: Atlético de Madrid goleó a Barcelona en la Copa del Rey

Atlético de Madrid dio un golpe casi definitivo en las semifinales de la Copa del Rey al golear 4 a 0 a Barcelona en el partido de ida.

Tenis La Argentina se enfrentará con Turquía en el repechaje de la Copa Davis

El equipo de Diego 'Cholo' Simeone firmó una actuación contundente, especialmente en un primer tiempo de alto nivel, y dejó a su rival contra las cuerdas de cara a la revancha.

El conjunto madrileño impuso condiciones desde el inicio. A los 3 minutos, Antoine Griezmann filtró un pase preciso para Giuliano Simeone, que quedó mano a mano, pero Joan García reaccionó con rapidez y envió el remate al córner.

Fue un aviso de lo que vendría, ya que a los 6, en una acción insólita, Eric García intentó descargar con su arquero y Joan García, al intentar despejar, terminó introduciendo la pelota en su propio arco. El 1-0 abrió definitivamente el partido.

Barcelona no logró recomponerse y Atlético explotó cada transición. Juan Musso sacó largo, Ademola Lookman controló por izquierda y la jugada continuó con Julián Álvarez, que abrió hacia Nahuel Molina.

El lateral asistió a Griezmann, quien definió con precisión para el 2-0. La superioridad era clara. Fermín López tuvo el descuento con una mediavuelta que dio en el travesaño, pero el dominio territorial y anímico era del local.

Antes del descanso, el equipo de Simeone amplió la diferencia. Tras una recuperación y salida rápida, Álvarez dejó de lado la opción personal y asistió a Lookman para el 3-0.

En la última acción del primer tiempo, Molina envió un centro que cruzó el área, Lookman devolvió de primera y Álvarez sacó un derechazo desde la medialuna para el 4-0, cerrando una etapa inicial demoledora.

En el segundo tiempo, Barcelona intentó reaccionar con más ímpetu que claridad. Musso volvió a imponerse ante Fermín López y, a los pocos minutos, Pau Cubarsí marcó tras una serie de rebotes.

Sin embargo, un extenso chequeo del VAR anuló el gol por posición adelantada. El golpe terminó de desactivar a la visita, que perdió intensidad y sufrió la expulsión de Eric García en el tramo final.