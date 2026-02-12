jueves 12 de febrero 2026

No va más

Jorge Sampaoli fue despedido de Atlético Mineiro tras un flojo campeonato en el Brasileirao

El técnico argentino dejó su cargo apenas cinco meses después de asumir en Belo Horizonte. El empate 3-3 ante el recién ascendido fue el detonante de una salida que ya se venía gestando.

Por Agencia NA
image

Jorge Sampaoli dejó de ser el entrenador de Atlético Mineiro tras un nuevo ciclo marcado por la irregularidad y los malos resultados.

A cinco meses de su llegada al club de Belo Horizonte, el técnico argentino presentó la renuncia luego del empate 3 a 3 ante el recién ascendido Remo, por la tercera fecha del Brasileirao, resultado que terminó de acelerar una decisión que ya se venía gestando.

El conjunto mineiro apenas sumó dos puntos en sus tres primeras presentaciones en la Serie A, con empates frente a Palmeiras y Remo y una derrota como local ante Bragantino, que lo dejaron en el 14° puesto de la tabla.

En paralelo, en el Campeonato Estadual de Minas Gerais, el equipo avanzó a la ronda final sin depender de sí mismo para clasificarse a semifinales, tras una primera fase con dos victorias y cinco empates.

La dirigencia oficializó la salida a través de un comunicado en redes sociales, en el que informó que ambas partes “llegaron a un entendimiento para rescindir el contrato del técnico” tras una reunión en la Cidade do Galo.

Además, confirmó que “para el partido contra Itabirito, este sábado, el equipo será dirigido por el entrenador asistente Lucas Gonçalves”, quien asumirá de manera interina hasta la designación de un nuevo DT.

El club cerró el mensaje agradeciendo a Sampaoli y a su cuerpo técnico “los servicios prestados” y deseándoles éxito en sus próximas etapas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CentralDoCAM/status/2022039173423931499&partner=&hide_thread=false

Sampaoli había asumido en septiembre de 2025 en reemplazo de Cuca, iniciando así su segundo ciclo en la institución. En su primera etapa, en 2020, dirigió 45 partidos, con 26 victorias, nueve empates y 10 derrotas, y conquistó el campeonato estadual.

En este regreso, no logró sostener esa eficacia: en 2025 acumuló ocho triunfos, nueve empates y siete caídas, mientras que en lo que va de 2026 registró dos victorias, siete igualdades y una derrota.

En total, desde su retorno dirigió 31 encuentros, con nueve victorias, 14 empates y ocho derrotas, lo que representa el 44 por ciento de los puntos posibles. Además, fue subcampeón de la Copa Sudamericana 2025, tras perder la final por penales ante Lanús.

