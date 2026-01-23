viernes 23 de enero 2026

Atención

Video: Sampaoli explotó de furia y casi se va a las manos con el técnico rival que lo trató de "enano"

El episodio ocurrió en el encuentro entre Atlético Mineiro y América Mineiro. El entrenador argentino fue a buscar al DT rival y se dijeron de todo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Jorge Sampaoli quedó otra vez envuelto en la polémica en el fútbol brasileño. El entrenador argentino fue protagonista de un fuerte encontronazo con Alberto Valentim, DT del América Mineiro, durante el empate 1-1 frente a Atlético Mineiro por una nueva fecha del Campeonato Mineiro. El partido terminó siendo casi una excusa: lo que quedó en la retina fue el escándalo.

Todo se desató en el cierre del primer tiempo, cuando el árbitro, a instancias del VAR, anuló un gol de Hulk por una infracción en ataque. La decisión sacó de quicio a Sampaoli, que descargó su enojo contra la terna arbitral mientras se dirigía al vestuario. En ese trayecto apareció Valentim, quien le reclamó que se concentrara en su trabajo, y el cruce verbal subió rápidamente de temperatura.

Según las imágenes que circularon en redes sociales, el punto de quiebre llegó cuando el técnico del América hizo un gesto burlándose de la estatura del exseleccionador argentino. Lejos de ignorar la provocación, Sampaoli intentó encararlo y tuvo que ser frenado por colaboradores y personal de seguridad para evitar que la situación pasara a mayores.

El clima caliente se trasladó al campo de juego y contagió a los futbolistas de ambos equipos. Hubo empujones, insultos y un desorden generalizado que derivó en la expulsión de Pablo Fernández, ayudante de campo del entrenador del Atlético Mineiro. Todo esto ocurrió cuando el marcador todavía estaba en cero.

Ya en el complemento llegaron los goles: Azevedo abrió la cuenta para el América Mineiro y Ademir, sobre el final del encuentro, selló la igualdad para el equipo de Sampaoli, que rescató un punto en un partido marcado más por el conflicto que por el fútbol.

El episodio tuvo fuerte repercusión en Brasil y una de las voces que salió a opinar fue la de Felipe Melo. El exvolante del Fluminense y de la selección brasileña fue muy crítico con la actitud del DT argentino y señaló que, con el plantel que tiene, Atlético Mineiro debería mostrar un juego mucho más convincente.

A través de sus redes sociales, Melo fue directo: le pidió a Sampaoli que baje el perfil, deje las peleas de lado y se enfoque en potenciar al equipo. “Demostrá el gran entrenador que sos”, lanzó, en un mensaje que rápidamente se viralizó y sumó un nuevo capítulo a una historia que parece repetirse cada vez que el rosarino pisa una cancha.

El video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/derechazoar/status/2014441689595707732&partner=&hide_thread=false
