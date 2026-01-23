AFA confirmó la amnistía y los jugadores de Estudiantes quedaron habilitados tras el pasillo del escándalo

El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó oficialmente la amnistía general para las sanciones disciplinarias pendientes y puso fin a uno de los capítulos más controvertidos del último tiempo en el fútbol argentino. La resolución beneficia de manera directa a los jugadores de Estudiantes de La Plata involucrados en el denominado “pasillogate”, el episodio que había derivado en castigos tras el gesto del plantel al darle la espalda a Rosario Central durante la ceremonia protocolar, y que mantenía en vilo al club de cara al inicio de la nueva temporada.

Con la publicación del fallo, el Pincha recibió la noticia que esperaba: todos los futbolistas sancionados quedaron habilitados para competir desde la primera fecha del torneo, sin necesidad de cumplir las fechas de suspensión que arrastraban desde 2025. La decisión del Tribunal llegó luego de la aprobación previa del Comité Ejecutivo de la AFA y ratificó la aplicación de una amnistía amplia, que alcanza a jugadores, jugadoras y miembros de cuerpos técnicos con sanciones pendientes en competencias organizadas por la casa madre del fútbol argentino.

En Estudiantes, la confirmación fue recibida como un alivio, no solo desde lo deportivo sino también desde lo institucional. El club había manifestado en reiteradas oportunidades su postura frente a las sanciones, considerándolas excesivas en relación con el hecho ocurrido, y la resolución de la AFA permite ahora dejar atrás el conflicto y enfocarse de lleno en la competencia. De esta manera, el cuerpo técnico podrá contar con todo el plantel a disposición y evitar un arranque condicionado por ausencias clave.

Compartí esta nota en redes sociales:







