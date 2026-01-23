viernes 23 de enero 2026

Importante contratiempo

Boca recibió una pésima noticia antes del debut en el Torneo Apertura

El conjunto xeneize dirigido por Claudio Úbeda recibirá el domingo, desde las 18:30, al conjunto malevo.

Claudio Úbeda, entrenador de Boca.

Mientras intenta cerrar sus primeros refuerzos en el mercado de pases, Boca se prepara para su estreno en el Torneo Apertura 2026, donde por la fecha 1 recibirá a Deportivo Riestra.

En ese marco, Claudio Úbeda tendrá algunas bajas, sobre todo en el frente de ataque y, en las últimas horas, sumó un dolor de cabeza mayúsculo.

El problema se originó con Rodrigo Battaglia, quien no iba a estar presente este fin de semana, debido a que desde fines del año pasado arrastra una lesión.

Sin embargo, el volante, que no pudo entrenar normalmente durante toda la pretemporada y se encuentra haciendo ejercicios de kinesiología, no mostró una evolución favorable y el cuerpo médico evalúa la posibilidad de operarlo.

Concretamente, el mediocampista de 34 años tiene una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles que lo tiene a maltraer incluso en su vida cotidiana. A raíz de eso, una eventual intervención quirúrgica le demandaría alrededor de seis meses de recuperación.

Más allá de que el DT cuenta con nombres como los de Tomás Belmonte y Milton Delgado para acompañar a Leandro Paredes, la baja del ex Huracán implica un golpe debido a que fue uno de los que mejor se entendió con el campeón del mundo.

Después de su primer año, Battaglia fue de menos a más, completó 35 partidos con el conjunto azul y oro y marcó cinco goles.

