viernes 23 de enero 2026

Enojo

Video: la hinchada de Alianza Lima ingresó al estadio e intentó agredir a los futbolistas denunciados por abuso sexual

Los futbolistas y compañeros del sanjuanino Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, fueron denunciados por una joven de 22 años. Los fanáticos se metieron a la cancha y todo quedó registrado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Se viven horas de tensión en los alrededores del estadio de Alianza Lima. Tras conocerse que una joven argentina denunció a tres jugadores del plantel por abuso sexual, la barra del club se metió a la cancha para buscarlos y amenazarlos.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores son los acusados. De acuerdo al relato de la denunciante, abusaron de ella días atrás en un importante hotel de Montevideo.

Tras hacerse pública esta denuncia, la hinchada llegó hasta el estadio. Primero se reunió en una de las puertas con gritos y golpes. Luego, lograron ingresar al campo de juego y quedaron cara a cara con los tres futbolistas a los que fueron a buscar.

Algunos periodistas que estaban en el lugar lograron tomar imágenes. En uno de los videos se escucha una fuerte advertencia a uno de ellos: “Zambrano, no vamos a meter la mano con violines”.

Zambrano, Trauco y Peña Flores fueron separados del plantel de Alianza Lima. El club emitió un comunicado para informar que están desafectados de manera indeterminada.

image

Sobre la denuncia de la joven de 22 años a Zambrano, Trauco y Peña Flores por abuso sexual

El hecho, según pudo saber TN, habría ocurrido días atrás en el hotel Hyatt de Montevideo y también involucra a otros dos futbolistas peruanos del equipo, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores.

Según explicó en su denuncia la joven, viajó a Uruguay junto a una amiga y mantuvo un encuentro con los jugadores en el hotel que ella se hospedaba. Allí, siempre en base a su relato, la violaron.

Al regresar, Zambrano intentó comunicarse con ella por varios medios, pero la joven nunca respondió.

Luego, hizo la denuncia en el Juzgado Correccional y Criminal N°61, a cargo del doctor Edmundo Rabbione.

Según el relato de la mujer damnificada, Zambrano la invitó a la habitación del hotel después de haberla conocido y compartir una salida en los días previos.

Una vez allí, aparecieron los otros dos futbolistas de Alianza Lima y abusaron entre los tres de la joven, quien aportó para la causa el informe médico del Hospital Muñiz (donde la atendieron) y las prendas que llevaba el día del presunto hecho.

El plantel de Alianza Lima realizó parte de su pretemporada en Uruguay, donde disputó amistosos ante Independiente, Unión de Santa Fe y Colo Colo de Chile por la Serie Río de la Plata.

