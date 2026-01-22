jueves 22 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Escándalo

Compañeros de un futbolista sanjuanino fueron denunciados por abuso sexual: el caso sacude a Alianza Lima

Una joven argentina denunció a tres jugadores del club peruano por un presunto abuso ocurrido en Montevideo. Entre los acusados está el ex Boca Juniors Carlos Zambrano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
YBUNQXUCZRALFJDFRFAXZV5BPE

Un grave escándalo judicial impacta de lleno en el club peruano Alianza Lima luego de que tres futbolistas del plantel profesional fueran denunciados por abuso sexual por una joven argentina de 22 años. Los acusados son Carlos Zambrano, ex defensor de Boca Juniors, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, todos compañeros del delantero sanjuanino Alan Cantero.

Lee además
Ian Sielecki es el embajador de Argentina en Francia que defendió la soberanía de las Islas Malvinas. video
Tenso momento

El pedido por las Islas Malvinas que hizo el embajador en Francia y la nota adhesiva que evitó un incidente diplomático
El presidente argentino Javier Milei, durante una entrevista en Davos.
Sintonía plena

Javier Milei volvió a apoyar a Trump por su intervención en Venezuela: "Está haciendo un trabajo excelente"

El hecho denunciado habría ocurrido el pasado 18 de enero en el Hotel Hyatt de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Si bien el presunto abuso se habría producido en el país vecino, la víctima decidió radicar la denuncia en la Ciudad de Buenos Aires, donde actualmente se encuentra bajo seguimiento judicial y médico.

Según consta en la presentación, la joven llegó al hotel acompañada por una amiga tras ser invitada por Zambrano. En el encuentro también se encontraban Trauco y Peña Flores. De acuerdo al relato de la denunciante, luego de compartir bebidas alcohólicas en una de las habitaciones, fue víctima de abuso sexual por parte de los tres futbolistas de Alianza Lima.

Tras el episodio, la mujer regresó a la Argentina y buscó asistencia médica en distintos centros de salud. Uno de ellos fue la Clínica San Juan de Dios, en San Isidro, donde relató lo ocurrido y preservó las prendas que vestía durante el hecho, las cuales podrían aportar evidencia clave para la investigación.

El 21 de enero, la joven se presentó en el Hospital Muñiz y formalizó la denuncia, lo que dio inicio a las actuaciones judiciales. La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, a cargo del juez Rabbione, con la carátula de abuso sexual con acceso carnal.

Entre las primeras medidas dispuestas por la Justicia se ordenaron pericias médicas, el secuestro de las prendas aportadas por la denunciante, la intervención de la División Delitos de Violencia Sexual y el acompañamiento a la víctima a través del Programa 137. Además, como medida de protección, se le otorgó un botón antipánico.

Frente a la gravedad de la acusación, Alianza Lima emitió un comunicado oficial en el que informó la separación indefinida del plantel profesional de los tres jugadores denunciados. En el texto, el club aseguró que colaborará con las autoridades judiciales mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Temas
Seguí leyendo

Trump lanza en Davos la "Junta de la Paz" con líderes mundiales: "Las cosas realmente se están calmando"

Alerta en las playas de Florianópolis por un aumento de casos de diarrea

Donald Trump anunció un acuerdo preliminar con la OTAN sobre Groenlandia y el Ártico y suspendió aranceles a Europa

Trump, tajante en Davos: "Ningún país está en condiciones de proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos"

El Parlamento Europeo frenó el acuerdo con el Mercosur y lo envió al Tribunal de Justicia de la UE

Descarrilaron dos trenes más en España: murió el conductor y hay 15 heridos

El fuerte 'ataque' de Trump a Europa: tropas a Groenlandia, aranceles del 200% a Francia y amenazas a Gran Bretaña

La abogada argentina retenida en Brasil habló al abandonar el departamento que ocupaba: qué dijo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las playas del sur de Brasil enfrentan un aumento significativo de casos de diarrea, en plena temporada de verano. La mayor concentración se reportó en Santa Catarina, cuya capital es Florianópolis.
En plenas vacaciones

Alerta en las playas de Florianópolis por un aumento de casos de diarrea

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el Gran San Juan y alrededores.
Importante

Emiten un nuevo alerta por tormentas en la provincia: esta vez afecta al Gran San Juan y alrededores

Belén Heredia, la joven sanjuanina que creó un sistema para limpiar suelos contaminados utilizando plantas.
Innovación

Una joven sanjuanina creó un sistema que permite descontaminar tierra y agua con plantas

Clausuraron un taller en Albardón y secuestraron un auto con las medidas de seguridad adulteradas.
Operativo

Clausuraron un taller mecánico sanjuanino y secuestraron un auto

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan video
Alivio

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: Le metieron una cachetada y lo subieron al remis video
Video

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: "Le metieron una cachetada y lo subieron al remis"

Te Puede Interesar

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan video
En Santa Lucía

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
El hotel Del Bono Park permanece cerrado desde el 12 y hasta el 25 de enero para realizar obras y concentrar su operación en el Del Bono Central, en medio de una fuerte caída de la demanda en la ciudad.
Ocupación mínima y costos en alza

Cerró dos semanas el hotel Del Bono Park y dejó al descubierto la crisis de la hotelería capitalina

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre
Dolor

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre

En España, Orrego se reunió con operadores turísticos del sector privado
Encuentro clave

En España, Orrego se reunió con operadores turísticos del sector privado

San Juan vuelve a ser capital del ciclismo con una nueva edición de la Vuelta
Cuenta regresiva

San Juan vuelve a ser capital del ciclismo con una nueva edición de la Vuelta