Compañeros de un futbolista sanjuanino fueron denunciados por abuso sexual: el caso sacude a Alianza Lima

Un grave escándalo judicial impacta de lleno en el club peruano Alianza Lima luego de que tres futbolistas del plantel profesional fueran denunciados por abuso sexual por una joven argentina de 22 años. Los acusados son Carlos Zambrano , ex defensor de Boca Juniors , Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, todos compañeros del delantero sanjuanino Alan Cantero.

El hecho denunciado habría ocurrido el pasado 18 de enero en el Hotel Hyatt de la ciudad de Montevideo , Uruguay. Si bien el presunto abuso se habría producido en el país vecino, la víctima decidió radicar la denuncia en la Ciudad de Buenos Aires, donde actualmente se encuentra bajo seguimiento judicial y médico.

Según consta en la presentación, la joven llegó al hotel acompañada por una amiga tras ser invitada por Zambrano. En el encuentro también se encontraban Trauco y Peña Flores. De acuerdo al relato de la denunciante, luego de compartir bebidas alcohólicas en una de las habitaciones, fue víctima de abuso sexual por parte de los tres futbolistas de Alianza Lima.

Tras el episodio, la mujer regresó a la Argentina y buscó asistencia médica en distintos centros de salud. Uno de ellos fue la Clínica San Juan de Dios, en San Isidro, donde relató lo ocurrido y preservó las prendas que vestía durante el hecho, las cuales podrían aportar evidencia clave para la investigación.

El 21 de enero, la joven se presentó en el Hospital Muñiz y formalizó la denuncia, lo que dio inicio a las actuaciones judiciales. La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, a cargo del juez Rabbione, con la carátula de abuso sexual con acceso carnal.

Entre las primeras medidas dispuestas por la Justicia se ordenaron pericias médicas, el secuestro de las prendas aportadas por la denunciante, la intervención de la División Delitos de Violencia Sexual y el acompañamiento a la víctima a través del Programa 137. Además, como medida de protección, se le otorgó un botón antipánico.

Frente a la gravedad de la acusación, Alianza Lima emitió un comunicado oficial en el que informó la separación indefinida del plantel profesional de los tres jugadores denunciados. En el texto, el club aseguró que colaborará con las autoridades judiciales mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.