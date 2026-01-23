viernes 23 de enero 2026

Regional Amateur

Una mochila de Ilusión: Unión viajó a Mendoza para buscar la clasificación ante el equipo de Sebastián Torrico

El Azul de Villa Krause se mide frente a FADEP, por la vuelta de semifinales del Regional Amateur. En la ida ganó 2-1 el equipo de Colarte. El plantel viajó este viernes a la vecina provincia acompañado de sus hinchas. El video.

Por Antonella Letizia
Llegó la hora de la verdad. Unión chocará con FADEP en la vecina provincia y el ganador accederá a la final del Regional de la Zona Cuyo. Al certamen no le queda nada y el elenco sanjuanino sabe que se juega la historia. Este viernes el plantel viajó completo a Mendoza. La Ilusión de sus hinchas y la palabra de los jugadores a Tiempo de San Juan.

La concentración tuvo lugar en el Estadio 12 de Octubre, donde desde el mediodía comenzaron a llegar los jugadores del equipo conducido por Juan Colarte. El arribo estuvo marcado por el aliento de los hinchas, que se reunieron en la puerta principal sobre calle Lemos para despedir al plantel. Entre bolsos, elementos de utilería y mochilas cargadas de ilusión, Unión partió rumbo a Mendoza para enfrentar este sábado, desde las 18hs y con solo público local, a FADEP en su estadio, con la ventaja del 2-1 obtenida en el partido de ida pero con una serie que aún permanece totalmente abierta.

El antecedente inmediato invita a soñar, pero también a mantener la guardia alta por cualquier urgencia en el equipo que preside el ídolo e histórico Sebastián Torrico. Con medio pasaje en el bolsillo y la convicción de dar pelea en condición de visitante, el Azul viajó decidido a Mendoza para jugarse todo en noventa minutos y tratar de abrochar el pase a la gran final del Regional Amateur, donde espera

