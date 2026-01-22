Un árbitro instructor de AFA analizó la ida de Unión-Fadep y calentó la previa: "Era roja"

El cruce de ida entre Unión y FADEP por las semifinales de la Región Cuyo sigue dando que hablar. No solo por el 2-1 a favor del conjunto sanjuanino en Rawson, sino también por las situaciones polémicas que marcaron el desarrollo del partido y pusieron el foco en el arbitraje de Leandro Domínguez. En ese contexto, quien tomó la palabra fue Sergio Lefosse, árbitro instructor de AFA, que analizó en detalle lo ocurrido en comunicación con Interior Futbolero.

Con la lupa puesta en las jugadas clave del encuentro, Lefosse desmenuzó el desempeño arbitral y remarcó que hubo acciones determinantes que generaron controversia. Sin esquivar el debate, el instructor explicó los criterios reglamentarios aplicables a cada situación y dejó en claro que algunas decisiones fueron, como mínimo, discutibles y condicionaron el clima del partido disputado en Rawson.

Su mirada técnica aportó claridad en medio de la polémica y reavivó la discusión sobre el peso que pueden tener los jueces en instancias decisivas del torneo. Y mucho más, con la salida del Azul a Mendoza.

Mientras tanto, la serie sigue abierta. Unión Villa Krause viajará a Mendoza con la ventaja del 2-1 conseguida en la ida y buscará sellar el pasaje a la final este sábado, cuando vuelva a medirse con FADEP desde las 18 horas. Para ese encuentro, ya quedó confirmado que el árbitro será Marcos Liuzzi, de Ayacucho, en una designación que busca bajar el ruido y garantizar un desarrollo sin sobresaltos.

