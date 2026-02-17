martes 17 de febrero 2026

Investigación

Estafa Libra: Hyden Davis le habría transferido un millón de dólares a un jubilado bonaerense

La cara empresarial de la estafa con la criptomoneda Libra, Hyden Davis, aparece más complicado tras la confirmación de una transferencia millonaria difícil de explicar.

Por Agencia NA
Hyden Davis junto a Javier Milei

Un jubilado quedó involucrado por las investigaciones en el “Criptogate $Libra”, al constatarse que pocos días antes del lanzamiento de la criptomopneda recibió un millón de dólares desde una cuenta perteneciente a Hayden Davis, el promotor texano de la operación.

El jubilado es oriundo del municipio de Tigre, en el Gran Buenos Aires, y habría recibido un millón de dólares de Davis en USDT, versión del dólar en el mundo digital, el 30 de enero de 2025, el mismo día en que el operador estadounidense se reunió con el presidente Javier Milei y publicó una foto con el mandatario en redes sociales.

La investigación, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, identificaría al jubilado como Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años, y su supuesta participación en la maniobra surgió de datos proporcionados desde el exterior por la plataforma virtual Bitget, confirmando que una de las cuentas que buscaba la justicia le pertenecía.

Cuando el precio de $LIBRA se derrumbó y provocó una legión de damnificados en distintos países, Davis pagó un resarcimiento al empresario estadounidense Dave Portnoy, que había invertido 5 millones de dólares en el proyecto y los había perdido.

Debido a que Portnoy mantiene sus billeteras virtuales públicas, los investigadores pudieron identificar, a partir de la cifra exacta del reembolso, la billetera desde la cual Davis le pagó.

Según los investigadores locales, “minutos antes” de que Davis publicara una foto con el presidente Milei en su perfil de X, dos direcciones pertenecientes al empresario texano enviaron USDC 507.500 cada una con destino a la dirección referenciada como CPS9 alojada en Bitget.

“Esta información permitió conocer que el propietario de CPS9 es Orlando Mellino” afirma uno de los dictámenes del fiscal Eduardo Taiano.

Pocas horas después Mellino o quien operaba su cuenta envió ese millón de dólares digitales a otra cuenta, cuyo propietario todavía se desconoce. El dinero se transfirió a través de cuatro distintas transferencias que se ejecutaron ejecutó en apenas 13 minutos.

Los investigadores consideran que estas cuentas podrían haber funcionado como una plataforma de salida para blanquear fondos y convertir el dinero virtual en efectivo.

