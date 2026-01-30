Estafa $Libra: revelaron el acuerdo "confiedencial" firmado entre Milei y Hayden Davis

A un año del colapso financiero provocado por la criptomoneda $LIBRA, el diario Clarín ha sacado a la luz el contenido del contrato confidencial que vinculó formalmente al presidente Javier Milei con el empresario estadounidense Hayden Davis. El documento, firmado el 30 de enero de 2025 en la Casa Rosada, designaba al fundador de la moneda digital como asesor oficial del Estado en materia de blockchain e inteligencia artificial, bajo una supuesta modalidad de servicios gratuitos. Sin embargo, la revelación del texto coincide con hallazgos judiciales que exponen un complejo entramado de transferencias millonarias realizadas el mismo día de la firma, donde billeteras vinculadas a Davis derivaron más de un millón de dólares a un jubilado de 75 años que habría actuado como intermediario antes de que el dinero terminara en una cueva cripto.

La relación entre el mandatario y Davis se hizo pública inicialmente a través de las redes sociales del propio Milei, quien compartió una fotografía del encuentro celebrando la llegada de soluciones tecnológicas para el desarrollo nacional. Apenas quince días después de aquel encuentro oficial, el presidente fue el primero en promocionar el lanzamiento del token $LIBRA, asegurando que el proyecto fondearía a pequeñas empresas argentinas. Lo que siguió fue un esquema de estafa conocido como "Rug Pull" , donde el valor del activo se infló artificialmente hasta los 5 dólares para luego desplomarse en una hora, provocando que el 90% de los inversores perdiera su capital en una estafa que supera los 250 millones de dólares.

La justicia argentina, a través del fiscal Eduardo Taiano, y una Comisión Investigadora del Congreso analizan ahora la discrepancia entre el carácter "ad honorem" del contrato y borradores previos que mencionaban pagos iniciales de 300.000 dólares y cuotas mensuales de 250.000 dólares. Mientras el mandatario ha intentado desvincularse del escándalo alegando desconocimiento sobre los pormenores del proyecto, las investigaciones sugieren que el acuerdo servía como plataforma de legitimidad para una maniobra que terminó en uno de los fraudes digitales más grandes de la historia reciente del país.

Que dispone el acuerdo entre Davis y Milei

El documento firmado en Buenos Aires el 29 de enero de 2025 establece formalmente la propuesta de Hayden Mark Davis, co-fundador de Kelsier, al presidente Javier Milei. En la misiva, Davis ofrece sus servicios de asesoramiento especializado con el fin de asistir en la implementación de soluciones tecnológicas que contribuyan al aprovechamiento de la economía digital en la República Argentina. El compromiso detallado incluía la automatización mediante contratos inteligentes para simplificar procesos administrativos y la digitalización de documentos públicos, como títulos de propiedad, mediante tecnología blockchain.

En los apartados finales del acuerdo, se enfatiza la naturaleza gratuita de la prestación, señalando que el asesor pone a disposición sus servicios de manera totalmente gratuita, renunciando expresamente a cualquier tipo de contraprestación o remuneración. Asimismo, el texto incluye una cláusula de estricta confidencialidad sobre la información expuesta y las gestiones realizadas, invocando el Artículo 969 del Código Civil y Comercial de la Nación para formalizar el compromiso entre las partes. El documento concluye con las firmas certificadas de Hayden Mark Davis y del presidente Javier Gerardo Milei, otorgando efectos legales inmediatos a la relación de asesoría que precedió al estallido de la estafa.

El texto completo

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de enero de 2025

Al Señor Presidente

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ARGENTINA, DR. JAVIER MILEI

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el honor de dirigirme a Usted con el objeto de poner a su disposición, de manera ad honorem, mis servicios de asesoramiento especializado en blockchain e inteligencia artificial. Esta propuesta tiene como finalidad asistirle en el entendimiento, análisis, implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina, tanto en el sector público como en el sector privado.

Mi compromiso radica en brindar un acompañamiento profesional, alineado con las tendencias globales de descentralización y modernización tecnológica, asegurando la máxima calidad y confidencialidad en cada etapa del asesoramiento. Por este motivo, le hago llegar este documento de propuesta de asesoramiento.

Documento de Propuesta de Asesoramiento

Propuesta General

Asesoramiento sobre tecnología blockchain e inteligencia artificial:

Mi objetivo es brindar asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial para facilitar el entendimiento, análisis, implementación e impacto de soluciones tecnológicas innovadoras, contribuyendo al aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la economía digital en la República Argentina.

Servicios ofrecidos

El presente servicio incluye, pero no se encuentra limitado, al asesoramiento sobre el análisis, implementación y desarrollo de las siguientes acciones en particular:

Automatización mediante contratos inteligentes: Aplicación de smart contracts para simplificar procesos administrativos y contractuales, reduciendo costos operativos y aumentando la eficiencia.

Digitalización de documentos públicos: Registro y almacenamiento seguro de documentos oficiales, como títulos de propiedad, certificados y otros activos, mediante blockchain.

Desarrollo de ecosistemas de innovación digital: Asesoramiento para fomentar el crecimiento de startups y proyectos relacionados con blockchain e inteligencia artificial en el ámbito local.

Educación y capacitación: Creación de programas formativos destinados a funcionarios públicos en el uso y potencial de blockchain e inteligencia artificial.

Agradezco la oportunidad de presentar este documento y confío en que, con su apoyo, podré contribuir significativamente al desarrollo económico y tecnológico del país.

Por medio de la presente, pongo a su disposición mis servicios de manera totalmente gratuita, renunciando expresamente a cualquier tipo de contraprestación, ya sea en dinero, especie o cualquier otra forma de remuneración.

Solicito su firma en este documento para formalizar el apoyo y compromiso con esta iniciativa, entendiéndose la libertad de las partes de proponer futuras negociaciones, en los términos del Art. 969 del Código Civil y Comercial de la Nación. A su vez, me comprometo a mantener la más estricta confidencialidad de la Nación. A su vez, me comprometo a mantener en secreto la información expuesta en este documento, guardarla bajo la más estricta confidencialidad, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente.

Asimismo, y a requerimiento exclusivo de su parte, manifiesto por la presente que el asesoramiento brindado podrá extenderse a materias no especificadas en este documento, siempre que se encuentren dentro de mi ámbito de competencia y conocimiento.

Finalmente, dejo constancia de que, a partir de la firma de ambas partes, el presente documento surtirá los efectos correspondientes, formalizando mi intención de brindar los servicios de asesoramiento en los términos aquí establecidos.

Atentamente,

Hayden Mark Davis

Co-fundador Kelsier

Javier Gerardo Milei

Presidente de la Nación Argentina