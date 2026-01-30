Guardiola soprendió con un fuerte pronunciamiento a favor de Palestina

En un emotivo acto celebrado en el Palau Sant Jordi de Barcelona , el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola , se convirtió en una de las figuras centrales de un concierto solidario organizado para visibilizar la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. El técnico catalán, quien portaba un pañuelo palestino al cuello, ofreció un discurso contundente que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, enmarcado en la campaña internacional Act X Palestine .

"Estamos con los débiles. Estamos con Palestina" Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, dijo que "todo pueblo tiene derecho a ser lo que quiera ser", remarcó que "los poderosos son unos cobardes" y reflexionó: "Las bombas nos provocan silencio. Tenemos que implicarnos". pic.twitter.com/BMXNpGH8SE

Durante su intervención, que inició con un saludo en catalán y árabe (“bona nit, salam aleikum”), Guardiola centró sus palabras en el sufrimiento de los más vulnerables. El entrenador compartió una reflexión personal sobre las imágenes de niños atrapados bajo los escombros que circulan en televisión, cuestionando la inacción internacional: “Pienso que los hemos dejado solos y abandonados. Siempre pienso que nos dicen '¿Dónde están? Ayúdennos', y hasta ahora no lo hemos hecho”.

Guardiola fue especialmente duro con los líderes políticos, a quienes calificó de “cobardes” por enviar a personas inocentes a la guerra mientras ellos permanecen en la seguridad de sus hogares. Según el técnico, el objetivo de los bombardeos es provocar el silencio y la indiferencia, por lo que instó a los presentes a no mirar hacia otro lado y a implicarse activamente en la causa.

Barcelona como referente de solidaridad

El discurso también vinculó la situación actual con la tradición de movilización social de Barcelona. Guardiola recordó hitos históricos como las protestas del “no a la guerra”, el movimiento “Welcome Refugees” y los bombardeos sufridos por la ciudad en 1938, reafirmando que la capital catalana siempre ha estado del lado de los débiles. Asimismo, reivindicó la labor de organizaciones humanitarias como Open Arms y subrayó que el apoyo a Palestina es, en esencia, una cuestión de "tener humanidad".

Contexto y repercusión

Este pronunciamiento ocurre apenas unas horas antes de que Guardiola deba enfrentar al Tottenham en la Premier League. No es la primera vez que el técnico muestra su compromiso con esta causa; ya en noviembre pasado apoyó un partido benéfico entre Cataluña y Palestina.

El evento, que contó con la aparición sorpresa de la cantante Rosalía, buscó recaudar fondos y reforzar el puente entre el ámbito cultural y deportivo con la defensa de los derechos humanos. Para Guardiola, la solidaridad no debe depender de fronteras, sino de una respuesta ética ante el sufrimiento ajeno.