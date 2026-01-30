viernes 30 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Riesgos

Ex titular de la SIDE pidió "cuidar más al presidente"

El ex funcionario señaló que la Argentina es "vulnerable" a un atentado relacionado con Irán.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Miguel Ángel Toma, ex secretario de Inteligencia del Estado, ha advertido que Argentina se encuentra actualmente "en el ojo de la tormenta" debido a una serie de definiciones judiciales y políticas que han incrementado el riesgo de que el país sufra un nuevo atentado terrorista. Según el ex funcionario, el país atraviesa un escenario de alta vulnerabilidad derivado de tensiones internacionales y decisiones que colocan a la nación bajo la lupa global.

Lee además
Javier Milei, presidente de Argentina.
Decisión presidencial

Javier Milei declaró oficialmente al 2026 como el "Año de la Grandeza Argentina": de qué se trata
fuerte reaccion de una descendiente de rosas contra milei, que quiere mover el sable corvo que san martin le lego al restaurador
Polémica

Fuerte reacción de una descendiente de Rosas contra Milei, que quiere mover el sable corvo que San Martín le legó al "Restaurador"

Factores de riesgo y procesos judiciales

Toma señaló que existen dos eventos judiciales clave que sitúan a la Argentina en una posición delicada y que podrían ser interpretados como provocaciones por actores internacionales hostiles:

  • Juicio en ausencia por el atentado a la AMIA: En este proceso estarán acusados miembros de la cúpula que gobierna Irán y tres integrantes de Hezbolá.
  • Juicio por el memorándum con Irán: Vinculado al acuerdo firmado en el año 2013.

El ex jefe de la SIDE advirtió que estos procesos podrían derivar en represalias. Además, recordó que tras la declaración de Hezbolá como organización terrorista por parte del Gobierno argentino, el líder supremo iraní, Ali Khamenei, amenazó con una "respuesta adecuada", lo que Toma interpreta directamente como la posibilidad de un acto terrorista.

La seguridad del presidente Javier Milei

Uno de los puntos más urgentes en las declaraciones de Toma fue la seguridad del jefe de Estado. Bajo la premisa de que "hoy por hoy es muy fácil atentar contra una persona individualmente", el ex funcionario lanzó una advertencia directa: “Cuídenlo al presidente, cuídenlo más y cuídenlo mejor”.

Desde un enfoque técnico, Toma sostuvo que Javier Milei ha estado "permanentemente expuesto" y que su protección no puede quedar supeditada a decisiones personales o disputas políticas internas.

Necesidad de reforzar la Inteligencia

Para mitigar estas amenazas, Toma subrayó la necesidad imperiosa de contar con una estructura de inteligencia que prevea amenazas y que no permita que el escenario actual sea aprovechado por organizaciones terroristas. Concluyó que, ante los antecedentes trágicos del país y el cargado contexto internacional, bajar la guardia en materia de seguridad sería un error grave.

Temas
Seguí leyendo

Guardiola soprendió con un fuerte pronunciamiento a favor de Palestina

Rutas nacionales en San Juan, al límite: la tormenta expuso la motosierra en el mantenimiento vial

Escuelas técnicas en alerta: qué medidas busca San Juan ante la quita de fondos nacionales

La trama política detrás del presupuesto de Chimbas: un veto que seguiría firme y gestiones decisivas

El sanjuanino Juan Pablo Gómez, cada vez más cerca de Kicillof: ahora se reunió con uno de sus funcionarios

El gobierno nacional decretará la emergencia ígnea en la patagonia

Murió un referente del sindicalismo combativo argentino

Una textil con más de un siglo de historia cerró y echó a 260 trabajadores

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
escuelas tecnicas en alerta: que medidas busca san juan ante la quita de fondos nacionales
Escenario complejo

Escuelas técnicas en alerta: qué medidas busca San Juan ante la quita de fondos nacionales

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

De intendente a fan del pelotón: el otro costado de Juan José Orrego, en moto y a la vera de la ruta para disfrutar de la Vuelta video
Pasión

De intendente a fan del pelotón: el otro costado de Juan José Orrego, en moto y a la vera de la ruta para disfrutar de la Vuelta

Un anciano cayó en el cuento de la tarjeta de servicio de YPF y fue estafado en $4.700.000
Fraude virtual

Un anciano cayó en el cuento de la tarjeta de servicio de YPF y fue estafado en $4.700.000

La Justicia le donó 11 motos decomisadas en operativos de tránsito a la UNSJ: para qué las usarán
Convenio

La Justicia le donó 11 motos decomisadas en operativos de tránsito a la UNSJ: para qué las usarán

El camping municipal de 25 de Mayo cuenta con una pileta olímpica habilitada al público en general y rodeada de parrilleros.
Tiempo de Verano en SJ

Conocé una de las únicas piletas olímpicas abiertas al público general en San Juan y rodeada de parrilleros

Una mujer que vive en San Juan regresaba tras sus vacaciones y sufrió el robo de su equipaje en una terminal de Neuquén.
Pésimo momento

Viajaba para volver a San Juan tras sus vacaciones y le robaron todo su equipaje en el colectivo

Te Puede Interesar

Un camión con uvas volcó en Sarmiento: en video, así terminó la mercadería
Siniestro vial

Un camión con uvas volcó en Sarmiento: en video, así terminó la mercadería

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vecinos ayudar a limpiar la casa del hombre, en Villa 12 de Octubre.
Conmovedor caso

Qué pasó con el hombre encontrado en total estado de abandono en Santa Lucía y la incertidumbre sobre quiénes podrían cuidarlo

Víctimas del agua: el drama detrás de la creciente que sacudió al departamento Ullum
El día después

Víctimas del agua: el drama detrás de la creciente que sacudió al departamento Ullum

Trump y Milei en el Foro de Davos.
Según The New York Times

Develan que los gobiernos de Argentina y Estados Unidos negocian un acuerdo para que la gestión de Trump deporte inmigrantes al país

Tras el cambio del cronograma, se corre la etapa Santa Lucía–Difunta Correa en la Vuelta a San Juan
Ciclismo

Tras el cambio del cronograma, se corre la etapa Santa Lucía–Difunta Correa en la Vuelta a San Juan