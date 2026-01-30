Ex titular de la SIDE pidió "cuidar más al presidente"

Miguel Ángel Toma , ex secretario de Inteligencia del Estado, ha advertido que Argentina se encuentra actualmente "en el ojo de la tormenta" debido a una serie de definiciones judiciales y políticas que han incrementado el riesgo de que el país sufra un nuevo atentado terrorista . Según el ex funcionario, el país atraviesa un escenario de alta vulnerabilidad derivado de tensiones internacionales y decisiones que colocan a la nación bajo la lupa global.

Toma señaló que existen dos eventos judiciales clave que sitúan a la Argentina en una posición delicada y que podrían ser interpretados como provocaciones por actores internacionales hostiles:

Juicio en ausencia por el atentado a la AMIA: En este proceso estarán acusados miembros de la cúpula que gobierna Irán y tres integrantes de Hezbolá.

Juicio por el memorándum con Irán: Vinculado al acuerdo firmado en el año 2013.

El ex jefe de la SIDE advirtió que estos procesos podrían derivar en represalias. Además, recordó que tras la declaración de Hezbolá como organización terrorista por parte del Gobierno argentino, el líder supremo iraní, Ali Khamenei, amenazó con una "respuesta adecuada", lo que Toma interpreta directamente como la posibilidad de un acto terrorista.

La seguridad del presidente Javier Milei

Uno de los puntos más urgentes en las declaraciones de Toma fue la seguridad del jefe de Estado. Bajo la premisa de que "hoy por hoy es muy fácil atentar contra una persona individualmente", el ex funcionario lanzó una advertencia directa: “Cuídenlo al presidente, cuídenlo más y cuídenlo mejor”.

Desde un enfoque técnico, Toma sostuvo que Javier Milei ha estado "permanentemente expuesto" y que su protección no puede quedar supeditada a decisiones personales o disputas políticas internas.

Necesidad de reforzar la Inteligencia

Para mitigar estas amenazas, Toma subrayó la necesidad imperiosa de contar con una estructura de inteligencia que prevea amenazas y que no permita que el escenario actual sea aprovechado por organizaciones terroristas. Concluyó que, ante los antecedentes trágicos del país y el cargado contexto internacional, bajar la guardia en materia de seguridad sería un error grave.